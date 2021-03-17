تنسيقات أزياء ربيعية للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - إذا كنتِ من المهتمات بعالم الموضة والجمال وصيحاتها، وترغبين في معرفة أحدث صيحات الأزياء المحتشمة، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم عدة تنسيقات ربيعية مع اقتراب موعد دخول فصل الربيع، فاعتمدنها بأسلوب مدونات الموضة العربيات.



غادة عثمان بفساتين ربيعية كاجوال

فستان ربيعي من غادة عثمان



غادة عثمان، مدونة موضة ومصممة أزياء أردنية، اعتمدت على الفساتين الربيعية في إطلالاتها بشكل كبير، لذا تأنقت بفستان أصفر بقصة بليسيه مزين بحزام للخصر وبقَصَّة مميزة في الرقبة مع حجاب توربان مطبع وحقيبة بدرجة الباستيل، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية فستاناً بنفسجياً من قماش الشيفون المصمم بقَصَّة محتشمة بعدة طبقات مع حجاب التوربان وحذاء مطبع بالكريستال، كما اختارت فستاناً زهرياً طويلاً مزيناً ببروش من الزهور في الصدر مع حزام محدِّد للخصر وجيوب وفتحات جانبية، مع بنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ناعم.

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دلال الدوب بأزياء عملية للربيع

دلال الدوب باطلالة ربيعية للعمل



دلال الدوب، يوتيوبر ومدوّنة كويتية مهتمة بكتابة موضوعات الجمال والموضة، وذلك بنقل خبراتها وتجاربها في الأزياء والمكياج، ومن وحي أبرز إطلالاتها في ربيع 2021 نرصد لكُنَّ عدة تنسيقات عملية أنيقة؛ حيث أطلت ببنطلون ومعطف باللون البنفسجي مع قميص وحجاب عمليين باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحقيبة من الجلد الأزرق، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطلون وبليزر باللون الأصفر الفاتح مع قميص بنفسجي، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون.

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تنسيقات كاجوال يومية من دعاء عكاشة

دعاء عكاشة باطلالة كاجوال



اعتمدت الإعلامية والبلوغر المصرية، دعاء عكاشة، على الأزياء الربيعية الكاجوال في مظهرها اليومي، لذا نسقت بنطلوناً ومعطفاً باللون الزهري اللامع مع بلوزة ساتان وحجاب زهري مطبع، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض، وتألقت في الإطلالة الثانية ببنطلون بيج مع تيشيرت أبيض، وأكملت مظهرها بمعطف من الجينز الأزرق مع حجاب أبيض مطبع باللون الأزرق.

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أزياء ربيعية من أشواق الحازم

تنسيق عملي للربيع من اشواق الحازم



تحرص البلوغر الكويتية، أشواق الحازم، على مواكبة خطوط الموضة في كل عام، ومن وحي أبرز إطلالاتها للموسم الحالي نرصد لكُنَّ عدة أفكار؛ حيث أطلت ببنطلون وحجاب باللون الأبيض مع بلوزة طويلة حمراء مصممة بأكمام منفوخة مع اكسسوارات مورّدة، وظهرت في الإطلالة الثانية ببلوزة زرقاء طويلة مزينة بقماش أبيض مع حجاب وبنطلون من الجينز الأبيض، وأكملت اللوك بحقيبة زرقاء كبيرة لمظهر مميز، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستاناً مزيناً بطبقات ملونة عرضياً مع حجاب وحذاء باللون الأبيض.

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