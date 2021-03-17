عبايات خليجية من شمساء الرحبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - تفضِّل البلوغر العمانية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شمساء الرحبي، اعتماد العبايات البسيطة ذات التصاميم الناعمة المناسبة للمظهر اليومي، ومن وحي أحدث إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة تصاميم ناعمة يمكنكن استيحاء بعض الأفكار منها.



عباية طبقات من شمساء الرحبي

عباية طبقات من شمساء الرحبي



صيحة الطبقات في العباية من التصاميم العملية التي لا يتخلى عنها أي مصمم أو مصممة للعبايات، لذا نجد الكثيرات من الفتيات يعتمدنها في مظهرهن اليومي المختلف، وعن شمساء الرحبي فقد تأنقت بعباية بنية مصممة بعدة طبقات من قماش الشيفون مع الأكمام الواسعة، وأكملت اللوك بحذاء بيج مزين بفصوص صغيرة مع مكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأحمر للوك ناعم.

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عبايات اللون الأسود لخيار يومي

عبايات اللون الأسود



تمتاز العبايات بالسواد الذي يضفي جمالاً خاصاً على أزياء المرأة، كما يمنح السيدة الشرقية أناقة مميزة تمتاز بها بين سيدات العالم، ومن وحي شمساء الرحبي يمكنك اعتماد عدة أفكار للعبايات؛ حيث أطلت بعباية سوداء بأكمام ضيقة مطرزة بالفصوص الجانبية الملونة مع فستان وحجاب باللون الأخضر الداكن، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء ناعمة بقَصَّة منسدلة مع فستان أصفر مزين بخطوط بيضاء، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض بكعب مزين بالفصوص، وارتدَتْ في اللوك الثالث عباية سوداء مطرزة بفصوص طولية لامعة مع خطوط كحلية جانبية، وأكملت مظهرها بمكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأحمر للوك ناعم وكلاسيكي، ونسقت في الإطلالة الرابعة عباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة ومطرزة بفصوص فضية لامعة في الأكمام مع فستان أحمر مطبع بالأبيض وحقيبة خضراء للوك مميز.

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عباية شتوية باللون الأحمر العنابي

عباية شتوية باللون الأحمر العنابي



تفضل الكثيرات من الفتيات الشابات اعتماد الألوان الداكنة في عبايات موسم الشتاء في كل عام، ومنهن شمساء الرحبي، التي اختارت عباية عنابية مزينة بتطريز أحمر ناعم مع حجاب باللون بيج، وحذاء بكعب، وأكملت اللوك بنظارة سوداء شمسية مع مكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأحمر للوك ناعم ودافئ.

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إطلالة شمساء الرحبي بعباية بيضاء ناعمة

إطلالة شمساء الرحبي بعباية بيضاء ناعمة



برع أشهر المصممون في تصميم تشكيلة رائعة من العبايات البيضاء المميزة بالقَصَّات الناعمة التي تجمِّل إطلالاتك في مختلف المشاوير، لذا تألقت شمساء الرحبي بعباية بيضاء مصممة بأكمام مغلقة، وزينت مظهرها بنظارة سوداء دائرية للوك ناعم مناسب للمظهر اليومي.

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