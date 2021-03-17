موديلات أساور عريضة من دور عالمية للام العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - تتميز الأساور العريضة بفخامتها وجاذبيتها، وهو ما يجعلها من قطع المجوهرات المُفضلة لدى الكثير من النساء؛ إذ يُمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، سواء الإطلالات الكاجوال العصرية أو الإطلالات الخاصة بالسهرات والمناسبات.

سوار Lion Secret من شانيل Chanel



وإذا كنتِ تبحثين عن موديلات أساور عريضة لتكون هدايا فخمة ومميزة في يوم الأم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم مجموعة أساور عريضة من دور عالمية خاصة بالمرأة العصرية؛ لتختاري من بينها الهدية الأنسب لكِ.

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موديلات أساور عريضة من دور عالمية للأم العصرية

سوار من غراف «Graff»

سوار من غراف «Graff»





لإطلالة ناعمة تناسب الأم العصرية، قدمت ماركة غراف «Graff» هذا التصميم الجذاب لسوار عريض من مجموعة «Duet»، صُمم على شكل دويتو متعدد الخيوط من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس المستدير المتلألئ، حيث تأتي نهاية كل خيط بقطعة من الألماس على شكل كمثرى تغطي المعصم بشكل أنيق وفخم.

سوار من هاري وينستون «Harry Winston»

سوار من هاري وينستون «Harry Winston»





لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية للأم العصرية، قدمت ماركة هاري وينستون «Harry Winston» هذا السوار الفخم المصمم من 7 قطع باغيت و231 ماسة مستديرة لامعة تزن 14.80 قيراطاً، ومرصعة بالبلاتين.

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سوار من ديور «Dior»

سوار من ديور «Dior»





إذا كنت تبحثين عن هدية مميزة ليوم الأم، من بين موديلات الأساور العريضة للأم العصرية، اختاري من دار ديور Dior هذا السوار المميز المصمم من الذهب الأصفر والمرصع بالأألماس والأحجار الملونة. هذا السوار ينفرد بتصميم مستوحى من نماذج الأقمشة الملونة، حيث يتكون من أقسام غير متناظرة صممت جنباً إلى جنب مثل الطبقات المعدنية.

سوار من شانيل «Chanel»

سوار من شانيل «Chanel»





قدمت علامة شانيل Chanel الراقية مجموعة من التصاميم الراقية والمميزة للأساور العريضة.. زقد لفتنا منها هذا الموديل لسوار عريض مصمم من الذهب الأصفر بنمط مضرب، وهو عنصر تصميم أيقوني تشتهر به الدار، إذ يضفي على مجوهراتها قدراً من الأناقة والجرأة.



سوار من كارتييه «Cartier»

سوار من كارتييه «Cartier»





لهدية فخمة وجذابة في يوم الأم، اختاري الشوار العريض من دار كارتييه Cartier الفاخرة من مجموعة "أغراف" مصمم من الذهب الأصفر ومرصع ب 1302 حجر ألماس بقطع بريانت.



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