مكياجك على طريقة المرأة الشرقية لتألق دائم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - تعرف المرأة الشرقية مدى أهمية المكياج في تعزيز الثقة بالنفس وإبراز مكامن الجمال في وجهها. فإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة متألقة وأنيقة في كل الأوقات، طبقي مكياجك على طريقة النساء الشرقيات.

مرطب الوجه



قبل وضع المكياج، تحرص المرأة الشرقية على ترطيب بشرة وجهها، لإعدادها بشكل جيد لتقبل مستحضرات التجميل، مما يساعدها في الحصول على بشرة ندية ومكياج مثالي وثابت طوال اليوم.



البرايمر

البرايمر



البرايمر هو إحدى أهم أدوات المكياج بالنسبة الى المرأة الشرقية، فهو يؤدي دوراً كبيراً في إخفاء العيوب والمسامات الواسعة، ويمهد البشرة لوضع كريم الأساس.

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كريم الأساس

كريم الأساس



لا تستغني المرأة الشرقية إطلاقاً عن كريم الأساس، أو الفاونديشن، عند تطبيقها للمكياج، فهي تعرف تماماً أنه يوحد لون البشرة ويخفي أية عيوب باقية على البشرة. كما تحرص على اختيار لون كريم الأساس الأنسب للون بشرتها ونوعها.

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فراشي المكياج

فراشي المكياج



بما أن لفراشي المكياج دوراً كبيراً في تطبيق مستحضرات المكياج بشكل صحيح ومثالي، فإن المرأة الشرقية تحرص على انتقاء أهم الفراشي وأفضلها، ولك بحسب نوع كل مستحضر ووفق نوع بشرتها.

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البودرة

البودرة



تستخدم المرأة الشرقية في عملية تطبيق المكياج، أنواعاً عدة من البودرة، من بينها: بودرة الخدود، بودرة الكونتور، البودرة الخاصة بتثبيت المكياج، البودرة المضغوطة، وغيرها الكثير.. وهذه الأنواع من البودرة لا تستغني عنها معظم النساء الشرقيات، نظراً الى أهميتها في إضاءة الوجه ومنحهن خدوداً متوردة بشكل طبيعي، وغيرها من الأمور.

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الرموش الاصطناعية والماسكرا

الرموش الاصطناعية والماسكرا



يُعرف عن النساء الشرقيات جمال عيونهن وسحرها، إلا أنهن يعملن دائماً على جعلها أكثر وسعاً وحجماً، لما لذلك من تأثير كبير في الحصول على مكياج رائع، وبالتالي هن لا يستغنين عن الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، وكذلك الماسكرا التي تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.

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أحمر الشفاه

اختيار أحمر شفاه مناسب للون بشرتها



لا يمكن أن يكتمل مكياج الوجه من دون تطبيق أحمر الشفاه، والذي يكون ملائماً للون المكياج المستخدم وكذلك لون البشرة. وبالتالي، تحرص المرأة الشرقية على اختيار أفضل أنواع أحمر الشفاه وأجمل الألوان المناسبة للون بشرتها، كما تعتمد على ألوان كثيرة، مما يجعل في حقيبة مكياجها عدداً كبيراً من أحمر الشفاه وبالألوان كافة.

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