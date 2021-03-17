أفضل عطر توابل للمرأة الام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد عطور تتسم بالجاذبية والإثارة، لتضفي على إطلالتهن قدراً من الأنوثة والفخامة، ومن بينها عطور التوابل، إذ يدخل في تركيبها عدة مكونات ومنها القرنفل والزنجبيل والفلفل والهيل وغيرها.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أفضل عطر توابل، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومثيرة.

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عطر Laboratorio Olfattivo Alambar

عطر Laboratorio Olfattivo Alambar



يعد عطر Laboratorio Olfattivo Alambar من أفضل العطور العصرية، التي تمنحك إحساساً بالأناقة والجاذبية، لذا يمكنك الاستعانة به، فهو عبارة عن مزيج لذيذ من القرفة والكاكاو والفانيليا، كما يتميز هذا العطر بملاءمته في مختلف الأوقات والمناسبات.

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عطر Montblanc Femme De Montblanc

عطر Montblanc Femme De Montblanc



إذا كنت تحتارين في اختيار عطر من عطور التوابل وترغبين في رائحة تمنحك إحساساً بالإثارة، يمكنك اعتماد عطر Montblanc Femme De Montblanc.

ويتميز هذا العطر برائحة جذابة تجمع بين الفواكه وبعض التوابل الخفيفة، إضافة إلى مزيج رائع من الهيل والبرغموت والقرفة والأناناس، فضلاً عن الورد والياسمين وزهر البرتقال والخوخ والتوت ونجيل الهند والمسك والشوكولاتة الداكنة والبتشولي والعنبر.



عطر روشاس بيزانس Rochas

عطر روشاس بيزانس Rochas



إذا كنت من عشاق الروائح المميزة جداً، يمكنك الاستعانة بعطر روشيس بيزانس، إذ يعد من العطور الزهرية الشرقية التي تحتوي على طبقات غنية من الروائح الجذابة.

يبدأ العطر بمكونات من التوابل والقرنفل واليوسفي والليمون والريحان والهيل، أما الطبقة الوسطى فتحتوي على مزيج من مسك الروم وجذر السوسن والياسمين والورد التركي والإيلنغ، وزنبق الوادي، واليانسون، أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والعنبر والمسك والفانيليا، والأرز، وهو مناسب جداً للمرأة التي تعشق الروائح الشرقية الناعمة.

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عطر إيف سان لوران ليبر Ysl Libre

عطر إيف سان لوران ليبر Ysl Libre



إذا كنت تبحثين عن عطر يتمتع بالنعومة والدفء، يمكنك الاستعانة بعطر إيف سان لوران ليبر، فهو من العطور المناسبة جداً .

ويدخل في تكوين هذا العطر تركيبة من الزهور العطرية والحمضيات والتوابل مع الماندرين والخزامى والكشمش الأسود، إذ تتكون الطبقة الوسطى من الياسمين وزهر البرتقال، أما القاعدة فتحتوي على الفانيليا والأرز والعنبر والمسك.

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عطر جويا كومبوزيشن

عطر جويا كومبوزيشن

إذا كنت من عشاق العطور الناعمة والرومانسية، يمكنك الاستعانة بعطر جويا كومبوزيشن، إذ يتميز بتركيبته الناعمة والرومانسية التي تبرز أنوثتك.

وأكثر ما يميز هذا العطر أنه مزيج فريد ما بين الروائح الخشبية والعطرية والخضراء والتوابل والبحرية، ويحتوي على مكونات عليا من اليوزو والعرعر والسرو، أما الطبقة الوسطى منه فتتكون من أوراق اللوتس المائية، والأوراق الخضراء، أما قاعدة العطر فتحتوي على خشب الأرز والعنبر والعشب ونجيل الهند.

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