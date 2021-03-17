6 مشكلات صحية تشير إليها تجاعيد وجهك.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تعلم أن بعض التجاعيد يمكن أن تشير إلى ابتسامة سريعة وطبيعة، والبعض الآخر يشير إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكن ما قد لا تدركه هو أن التجاعيد يمكن أن تكشف أيضًا عن مخاوف صحية محتملة، وفق ما جاء في موقع"reader digest".

- معرض لخطر الإصابة بهشاشة العظام:

أثبتت دراسة في كلية الطب بجامعة ييل، وجود صلة بين شدة تجاعيد الوجه والرقبة وكثافة المعادن في العظام لدى النساء في سن اليأس، وهناك علاقة مشتركة بين الجلد والعظام، ويصاحب الشيخوخة تغيرات في الجلد وتدهور في كمية العظام وجودتها.

لذا كلما كانت التجاعيد أسوأ، تقل كثافة العظام، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام، فمن الأفضل في حالة أن التجاعيد تزداد سوءً، فاطلب من طبيبك فحص كثافة العظام.

- الإصابة بتصلب الشرايين:

أظهرت دراسة جديدة أن تجاعيد الجبهة العميقة قد تكون مؤشرًا مبكرًا على تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

ووجد العلماء الذين تابعوا أكثر من 3000 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و62 عامًا لمدة 20 عامًا أن الأشخاص الذين يعانون من التجاعيد العميقة في الجبهة كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بعشر مرات من الأشخاص الذين لا يعانون من التجاعيد.

كما قال أيضا باحثون لمجلة ميديكال نيوز توداي إن كلا من تجاعيد الجبهة وتصلب الشرايين مرتبطان بالإجهاد.

- مشاكل في الكبد والكلى:

ترتبط العين ارتباطا وثيقا بصحة الكبد، وبالتالي فإن التجاعيد توجد تحت العين، يمكن أن تشير إلى مشاكل في الكبد، فضلا عن أن العيون المنتفخة أيضا تشير إلى نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية، أو مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد:

تقول دي آنا جلاسر، طبيبة الأمراض الجلدية في سانت لويس، والمتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ظهور التجاعيد على الخدين قد يشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- متوتر للغاية:

وتوضح جلاسر أن تجاعيد الجبهة والخطوط بين الحاجبين يمكن أن تكون أيضًا علامة على أنك تمر بضغوطات وتشعر بالتوتر الشديد، بالإضافة إلى أن الإجهاد يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول، ما يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

- الإصابة بعسر الهضم:

تشير التجاعيد العميقة بين الأنف والذقن إلى الإصابة بعسر الهضم، وغالباً ما تكون التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالشفاه علامة على بداية سن اليأس، كما يمكن للتدخين أن يزيد من هذه التجاعيد، لذا يجب الاقلاع عنه.