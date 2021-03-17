7 مخاطر لتناول الطعام أمام جهاز الكمبيوتر.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لقد أصبح تناول الطعام أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة عادة شائعة إلى حد ما، ولكن لهذه العادة العديد من الآثار السلبية التي يجب أن نفكر فيها بجدية.

1- الانتفاخ وعسر الهضم:

لهضم الطعام بشكل صحيح، نحتاج إلى الجلوس والاسترخاء أثناء تناول الطعام، ويساعد مضغ الطعام بعناية على تفتيت الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر، ما يساعد على الهضم، ولكن أجهزة الكمبيوتر ستشتت انتباهنا فقط عن ماذا وكيف نأكل.

2-أنت لا تدرك كم تأكل:

وفق ما ذكر موقع " brightside" الأمريكي، فعندما تقوم بمهام متعددة، يصبح التركيز أكثر صعوبة، لذلك عند انشغالك لإنهاء الكثير من العمل، فإنك لا تولي اهتمامًا كافيًا لمقدار ما تأكله، ومن ثم استهلاك سعرات حرارية أكثر مما كنت تقصد.

3- تأكل بسرعة كبيرة:

الأكل على مهل أفضل لصحتك، خاصة للهضم والوزن والتغذية، لهذا السبب يجب أن تضع الكمبيوتر المحمول بجانبك أثناء وقت تناول الوجبة للتركيز على ما تأكله.

4-تشعر أنك أقل شبعا:

إذا كنت تأكل أمام الكمبيوتر، فمن المحتمل أنك تولي اهتمامًا أكبر لما يحدث على الشاشة أكثر من اهتمامك بطعامك، بالإضافة إلى أنك تأكل بلا تفكير وبلا تذوق، وكما تظهر الدراسات، فإن هذا يجعل الطعام أقل إشباعًا، كما أننا نفتقد الإشارات التي تخبرنا أننا تناولنا ما يكفي من الطعام.

5-قد تفرط في تناول الوجبات السريعة:

سبب شائع آخر يمنعنا من تناول الطعام أمام الشاشة، سواء كان التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر الخاص بنا، لأن ذلك يدفعك إلى تناول الأطعمة السريعة دون النظر والتفكير في خطورتها، بالإضافة إلى أننا نرى إعلانات غذائية تشجعنا في الغالب على تناول الوجبات السريعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وتدمر نظامنا الغذائي.

6-يمكنك تناول المزيد من الوجبات الخفيفة:

وجدت دراسة أن تناول وجبتك أمام الكمبيوتر سيشجعك على تناول وجبة أخرى في وقت لاحق، ويسمي الباحثون هذا "ذاكرة الوجبة"، بمعني أن تناول الطعام أمام الكمبيوتر يجعلنا ننسى تقريبًا ما يتكون منه غدائنا، وقد نشعر برغبتنا في تناول المزيد بعد ذلك بقليل.

7-إنه ضار بشكل خاص للأطفال:

في الوقت الحاضر، يعاني العديد من الأطفال من إدمان الشاشات، ويجد الآباء الخلاص في إطعامهم ببعض الرسوم الكرتونية التي تم تشغيلها على الكمبيوتر المحمول، ومع ذلك، حتى لو أدى ذلك إلى تبسيط عملية التغذية قليلاً، فسيكون لها نتائج أكثر خطورة، وسيخلق نفس عادات الأكل غير الصحية، مثل الأكل المشتت أو الإفراط في الأكل، التي لدى العديد من البالغين، ولكن مع الأطفال، سيكون من الأصعب بكثير إبعادهم عنها.