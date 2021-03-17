6 معلومات عن منار اللبنانية.. نجل شعبان عبدالرحيم طلبها للزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت قضية منار اللبنانية، المُطالبة بنصيبها في ميراث الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، تتداول من جديد، بعدما أعلن عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل اعتزامه الزواج منها، في محاولات منه لإنهاء الجدل والشائعات حول زواجها من والده.

وقال عصام شعبان عبد الرحيم، في تصريح سابق لـ«الوطن»: «مينفعش حد يتزوج مرات أبوه، وزواجي منها هينفي كل الشائعات اللي هي قالتها».

وتابع نجل الفنان الشعبي الراحل: «هي أصلًا حلوة ولبنانية، وأكيد مش هترفضني.. هي موزة وأنا موز.. انتظروا شربات عصام ومنار قريبًا جدًا».

قصة منار اللبنانية، كانت انتشرت خلال الفترة الماضية، بعدما طالبت الفنانة التي شاركت شعبان عبدالرحيم، في أغنيته «هتجوز لبنانية» أولاده بحقها في الميراث، زاعمة بإن الفنان الراحل أعطاها الفيلا الخاصة به، ما أثار الخلاف بينها وبين أولاد الفنان الراحل.

وعقب تصريحات عصام شعبان عبدالرحيم، يرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن الفنانة اللبنانية.

- تُدعى منار حمزة، وتعيش في لبنان.

– يتابعها عبر حسابها على «فيسبوك» أكثر من 13 ألف متابع.

– شاركت المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، في كليب «هاتجوز لبنانية».

- كانت أحيت حفل رأس السنة، في القاهرة عام 2018.

– استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التي تحمل اسم «كل لما يوحشني حبيبي»، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

– تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، عام 2009.

كانت وجهت مؤخرًا، رسالة خاصة إلى ورثة المطرب الشعبي الراحل، في بث مباشر، قائلة: «بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي».

وتابعت منار: «بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، أنتم إخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».

أعلنت منار مؤخرًا في تصريحات لـ«الوطن»، عن تصالحها مع أسرة شعبان عبد الرحيم، وحرصت على السفر إلى القاهرة الشهر الماضي، بشأن حضور حفل زفاف حفيدة «شعبولا».

وفاة شعبان عبد الرحيم

وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في شهر ديسمبر عام 2019، عن عمر ناهز 62 عامًا.