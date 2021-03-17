نور هشام سليم بصحبة والدته: أجمل حاجة في حياتي (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك نور نجل الفنان هشام سليم، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جمعته بوالدته، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، وأرفق عليها تعليقا، «أجمل حاجة في حياتي».

وبسؤاله في أحد التعليقات، «مين الحلوة»، رد نور: «أمي».

نور هشام سليم في أحدث إطلالة: أحمر وزي اللوز

ونشر، أمس، نجل الفنان هشام سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة «كاجوال» بسيطة.

وخلال الصورة، ارتدى «نور» بنطلون أحمر وسترة بيضاء ونظارة شمسية ذو عدسات شفافة، و«كوتشي» أبيض، وعلّق عليها قائلا: «أحمر وزي اللوز».

نور هشام سليم يعلق على واقعة نادي الجزيرة

وخلال يناير الماضي، علّق نور هشام سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، على واقعة احتفال عدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن بتورتة وتشكيلة غريبة من الحلوى، على شكل أعضاء تناسلية، والتي كانت أحدثت جدلا واسعا حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك «نور» متابعيه، حينها مجموعة من الفيديوهات، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، وقال خلالها، بغضب شديد: «احنا دلوقتي عايشين ف بلد سايبة رجالة بتتحرش ببنات عندها 12 و13 سنة ف الشوارع، أو بيقضوا حاجتهم في الشارع، واحنا مفيش مشكلة، الرجالة دي احنا سايبينها ومركزين على ستات عندها ستين سنة أو أكبر بياكلوا تورت في نادي الجزيرة».

وتابع: «هموت مبقتش فاهم أي حاجة.. باظت خالص».

نور هشام سليم في جلسة تصوير

وخلال ديسمير الماضي، نشر «نور»، عددًا من الصور خلال خضوعه أثناء جلسة تصوير لصالح إحدى ماركات الملابس، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وخلال الصور، ظهر بصحبة شاب آخر، وهما مرتديان ملابس على طريقة التسعينيات، ولاقت الصور تفاعل الكثير من متابعيه، إذ جاء من بين التعليقات، «هو أنت بتحب الولاد ولا البنات دلوقتي؟».. ليرد نجل هشام سليم: «بحب كل حد».