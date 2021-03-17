بريطانية تعاني من مرض نادر.. يجعلها تنسى حبيبها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حالة نادرة من نوعها، تعاني فتاة عشرينية من اضطراب عصبي وظيفي يعرف بـ«FND»، يسبب لها حدوث نوبات محو الذاكرة، والتي تجلعها تنسى شريك حياتها وأفراد أسرتها والمقربين منها، حيث باتت تستخدم الموسيقى والمذكرات لمساعدتها على تذكر علاقتها، كما هو الحال في أحداث فيلم «50 First Dates».

تفاصيل معاناة الفتاة

وتعاني الفتاة البريطانية المدعوة ميجان جاكسون، والتي تبلغ من العمر 22 عاما، من حالة نادرة تسبب نوبات محو الذاكرة تجعلها تنسى شريك حياتها والمحيطين بها.

وكانت «ميجان» أصيبت بالاضطراب العصبي الوظيفي قبل خمس سنوات، وبقي عليها أن تحتفظ بمذكرات كتابية لتذكر التفاصيل المتعلقة بنصفها الآخر، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

أوقات فقدان الفتاة لذاكرتها

وتتعرض الفتاة العشرينية لفقدان الذاكرة، في أوقات معينة، وذلك عندما تكون متحمسة لشئ ما للغاية، أو تضحك كثيرا، أو تحدث لها مفاجأة، أو عند سماعها لضوضاء عالية.

وتقول «ميجان»، إن حياتها تغيرت بصورة كبيرة، بعدما تم تشخيص إصابتها بمرض FND النادر في عامها الـ17.

تفاصيل إصابة «ميجان»

كانت والدة الفتاة نقلتها إلى المستشفى، بعد تعرضها لما يصل إلى 35 نوبة صرع يوميا، ما سبب لها صعوبة بالغة في المشي والتحدث.

وقالت «مجيان»: «إنه أمر محبط للغاية، فأنا أعاني من نوبات صرع متكررة إلى حد كبير كل يوم، وهذا يؤثر على جزء كبير من حياتي، ولا يمكنني التعامل مع النوبات لأنني حقًا لا أملك أدنى فكرة عما يحدث عندما أتعرض لها، فأحيانًا أنسى من هي صديقتي وهذا أمر مرعب، وأوقاتا أخرى أنسى أفراد عائلتي، والشيء الأكثر غرابة هو أنني أنسى أنني أحب بعض الأطعمة».