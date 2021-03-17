ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها بالتمرينات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عدد من الصور خلال تأديتها لبعض التمرينات الرياضية، واستعراض رشاقتها.

وخلال الصور، أطلت «ميرنا» مرتدية ملابس كاجوال رياضية، حيث ظهرت بـ«بنطلون وتيشرت» باللون الأسود.

معلومات عن الفنانة ميرنا نور الدين

من مواليد أبريل عام 1990، أي تبلغ من العمر 31 عاما.

قضت سنوات طويلة من عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

عقب دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت إلى مصر، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

أولى أدوارها التمثيلية، في مسلسل «تحت السيطرة»، للفنانة نيللي كريم، ثم مسلسل «سقوط حر».

تعد انطلاقتها الحقيقية بملسل «سقوط حر» مع نيللي كريم، أحمد وفيق، صفاء الطوخي، محمد فراج، ووفاء صادق، وعدد من النجوم، تأليف مريم ناعوم، إخراج شوقي الماجري.

خلال استضافتها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، فاجأتها ميرنا نور الدين، بتقديم أكلة لذيذة الطعم جدا، بشهادة مقدمة البرنامج.

عبّرت إسعاد يونس، خلال استضافتها ميرنا نور الدين، عن استمتاعها بهدية اشتركت الفنانة، مع والدتها في تحضيرها، مكونة من «باستا» بالجمبري وجلاش، ودعتها لحضور واحدة من حلقات "الأكل" في البرنامج.

وردا على سؤال لإسعاد يونس، قالت ميرنا نور الدين، إن طموحاتها المهنية كثيرة، وهي تتمنى أن تبدأ خطواتها في السينما في المرحلة المقبلة، في أدوار تمثل تحديا بالنسبة لها، وبعيدة تماما عن شخصيتها.

وأضافت ميرنا نور الدين، أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن من لعبها، وتحب كل الممثلات، لكنها لا تسعى للسير على خطى ممثلة معينة.

- توالت مشاركتها الفنية فيما بعد، والتي من بينها مسلسلات، «بخط الإيد»، الجزء الخامس من «حكايات بنات»، «هوجان».