برلمانية: المرأة المصرية ضحت كثيرا منذ 1919 وحتى الآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت آية مدني بطلة العالم السابقة في الخماسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة إلى السيدات بمناسبة يوم المرأة المصرية، مؤكدة: «المرأة المصرية ضحت كثيرًا منذ 1919 وحتى الآن والمرأة أصبحت ممثلة بـ8 وزيرات، و25% من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تضحيات زوجات وأمهات الشهداء، وكل عام وهن طيبات وعظيمات».

وقالت «مدني»، في لقاء عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، إنها استطاعت التوفيق بين مسؤولياتها من خلال تربيتها، حيث إنها تربت على ترتيب الأولويات، إضافة إلى أن لعبة الخماسي الحديث مكونة من خمس لعبات، وهي لم تتعلمها مرة واحدة، بل لعبة تلو الأخرى، وبدأت تدريجيًا.

أهمية ترتيب الأولويات

وتابعت: «حياتي تبدأ في كل مرحلة بطريقة تدريجية، وفي كل مرحلة تكون لها الأولويات الخاصة بها، وكل مرحلة لها طبيعتها والشيء المفرح فيها، والمرحلة الأولى عندما كانت بطلة العالم، في سن 14 سنة، ثم التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية كأصغر لاعبة تشارك في لعبة الخماسي الحديث، ثم تركت الرياضة كلاعبة، واتجهت إلى الإدارة الرياضية، وأصبحت عضو مجلس مجلس إدارة في أحد الأندية، ثم انضميت للاتحاد الدولي للاعبي الخماسي الحديث، ثم سفيرة للسلام والرياضة، إضافة إلى عملها في الجامعة كمدرس مساعد».

السيسي يكرمها ضمن 10 سيدات

وأوضحت أنها في 2017 كرمها الرئيس كنموذج للمرأة المصرية، ضمن 10 سيدات أخريات، وهذا أعطاها دفعة كبيرة وقوية في مسيرتها في الحياة، لافتة إلى أن خلفيتها بالفعل رياضية، ولكن عندما اندمجت في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ثم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علمت جيدا تضحيات المرأة المصرية منذ 1919 إلى الآن.