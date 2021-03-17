طريقة عمل كوكيز التفاح بالشوفان في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كوكيز التفاح بالشوفان من الحلوى الصحية سهلة التحضير، التي تتميز باحتوائها على عدد محدود من السعرات الحرارية، فضلا عن مذاقها المميز واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ما يتناسب مع أصحاب الحمية الغذائية.

فيما يلي وصفة سهلة لتحضير كوكيز التفاح بالشوفان، على طريقة خبيرة التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كوكيز التفاح بالشوفان

- موز.

- شوفان.

- 3 أكواب من التفاح المهروس.

- قرفة.

- ملعقتان من السكر البني.

طريقة تحضير التفاح بالشوفان

1- في الخطوة الأولى يتم هرس الموز جيدا، وخلطه مع التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن خالي الدسم.

2- في الخطوة التالية يتم إضافة الزبيب وشكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

3- وضع الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.

4- تطهي الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة تتراوح بين 15 إلى 18 دقيقة.