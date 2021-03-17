لميس الحديدي: «النفقة» تُعد الحلقة الأصعب في قضايا المرأة بعد الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها ستستكمل نقاشاتها حول قضايا المرأة، وأهمها ملف النفقة، حيث يُعد الحلقة الأصعب في قضايا المرأة بعد الطلاق، مضيفة: «نحن منحازون في المقام الأول لحقوق الأبناء والأسرة، وقضية النفقة مسألة مهمة جدًا وحياة بالنسبة للمرأة»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON».

وأضافت «الحديدي»، أن بعض الرجال ينزعجون من مناقشة قضية النفقة، لكننا نؤكد مرارًا وتكرارًا على أن قضية النفقة، مسألة تُهم المرأة المطلقة المسؤولة عن أبنائها من أجل توفير حياة كريمة تليق بها.

من ناحية أخرى، تحدثت الإعلامية، عن الإقرارات الضريبية، وذكرت أن آخر مهلة لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون بحلول الحادي والثلاثين من مارس الجاري، مؤكدة أن هذا التاريخ مرتبط ارتباط وثيق بأذهان الشركات وأصحاب المهن الحرة من كل عام، ولكن الجديد هذا العام أن تقديم الإقرارات الضريبية سيتم «أون لاين» بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا تقدم كبير بلا شك وكذلك مفيد.

وتابعت: «بالرغم من ذلك، فإن عددا من المشاكل قد تقابل مقدمي هذه الإقرارات الضريبية أولها سقوط السيستم في بعض الأحيان، وثانيها تعرض الموقع لتحديثات تقريبًا كل يومين».