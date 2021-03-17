نقابة الأطباء: المرأة المصرية تعمل مثل الرجال دون تمييز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، تحية للمرأة المصرية، لأنها متميزة منذ عصر الفراعنة في مشاركة الرجل في الحياة والكفاح، حيث كانت تخرج معه إلى الحقل للعمل والحصاد، والحكم أيضا، مشددة على أن الطبيبات يقمن بواجبهن بالكامل دون أي تمييز مع الأطباء الرجال، وتعمل بنفس معدل الساعات.

وأضافت «الشافعي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامي عمرو خليل، أنها تدعو بالرحمة لشهيدات الطب، والصبر والسلوان لأسرهن.

وتابعت وكيل نقابة الأطباء، أن هناك العديد من الطبيبات توفين صغيرات السن، مثل الدكتورة إيمان إبراهيم، وهي طبيبة صغيرة السن، وتركت ثلاثة أبناء وزوجها، ولم تتأخر عن معالجة المرأة، مشددة على أن هناك إيمانا شديدا بالعمل، والمسؤولية، ولم تتخلف يوما عن مقاومة ومكافحة الوباء، ولذلك فإن زوجها وأبناءها يستكملون رسالتها، ويفخرون بها.

الأطباء في حرب

وتابعت: «هذا موجود في كل التخصصات الطبية، ونتعامل مع عدو مجهول ليس له خريطة، ويتحور باستمرار، والبعض أصيب أكثر من مرة، ونحن نعيش في حرب فعلا».

نقابة الأطباء تنعي إحدى شهيداتها

جدير بالذكر، أن النقابة العامة للأطباء، نعت أمس الثلاثاء، الدكتورة ليلى أحمد عبده، الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الإسكندرية، التى توفيت إثر الإصابة بكوفيد 19.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن خالص العزاء لأسرة الطبيبة الراحلة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 401 طبيبا.

وتعيش مصر في الأسابيع الأخيرة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت الإصابات اليومية إلى أكثر من 1000 إصابة يوميا، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى.