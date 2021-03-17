«شروق» تتحدى مرضها بالجسم الزجاجي وتلتحق بكلية الإعلام: كنت بكتب وأنا نايمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تترك للصعوبات طريقا في حياتها بل سعت للتغلب عليها والتحقيق النجاحات رغم المرض الذى أصيبت به شروق جمال، 20 عامًا، من مرحلة الولادة إلا أنها لم تقف عاجزة أمامه بل صمدت حتى تتحدى مرضها.

ولدت الفتاة العشرينية بمرض الجسم الزجاجي أو العظام الناقص، وينتج عن نقص في هرمون النمو، إلا أنها كان لديها هدف وكلية تتمنى الالتحاق بها وهى كلية الإعلام، فلم تيأس رغم مشاكل القدمين واليدين وهشاشة العظام، ما اضطرها لاستخدام الكرسي المتحرك.

شروق: كنت بذاكر كل دروسي وبكتب وأنا نايمة

منعها مرضها من الذهاب للمدرسة ولكن الإرادة مكنتها من تحدي الظروف: «اضطرت بسبب ظروفي أخد دروس في كل المواد، وبسبب تقوس دراعي كنت بذاكر وأنا نايمة علشان أعرف أكتب» وفق حديثها لـ «هُن».

شروق تلتحق بكلية الإعلام بعد الحصول على 96%

أصرت «شروق» التي تدرس بالفرقة الثانية الآن على استكمال دراستها حتى حصلت على الشهادة الإعدادية بمجموع 96%، حتى تحقق حلمها وتلتحق بكلية الإعلام قسم صحافة جامعة السويس.

أمنية واحدة تتمنى الفتاة العشرينية تحقيقها في هذه المرحلة وهي التخرج والتعيين معيدة في الكلية فهو الهدف الثاني الذى تسعى لتحقيقه الآن بعد التحاقها بكلية الإعلام: مفيش حاجة اسمها مستحيل ودي الرسالة اللي نفسي أوصلها لكل ذوي الهمم الإرادة بتحقق النجاح».