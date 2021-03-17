الامارات | هل تشكو من عدم التركيز؟.. خذ استراحة من «عدوك الأكبر» وجرّب قاعدة الـ20

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشكو من عدم التركيز؟.. خذ استراحة من «عدوك الأكبر» وجرّب قاعدة الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التركيز ليس شيئاً يمكننا رؤيته أو الشعور به، وهو ما يجعلنا نخمن الكثير مما نقوم به. وحتى أفضل ما فينا يخرج عن المسار جراء العقبات التي تمنعنا من التركيز. والسؤال المهم: لماذا لا نستطيع التركيز؟

ويقدم أدريان شيبرد، وهو استشاري في مجال الإنتاجية، والرئيس التنفيذي لموقع «أي ساكسيد بوك» الإلكتروني، بعض أسباب عدم التركيز، وبعض الحلول الممكنة، وذلك عبر موقع «لايف هاك».

الشاشات:

للأسف نحن نعيش في عصر المعلومات، ويقضي أغلب الأشخاص حالياً ما يتراوح بين ثماني إلى 10 ساعات ينظرون إلى شاشة أو أخرى. وللأسف تعاني العين بسبب هذا.

والحل المحتمل استخدم استراتيجية كيت كات، وخذ استراحة. نحن نحتاج أن نذكر أنفسنا باستمرار أن الشاشات ليست الحياة الحقيقية. ويمكن اتباع قاعدة «20 - 20 - 20» التي تدعو إلى النظر كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 متراً، ولمدة 20 ثانية.

الهاتف الذكي:

إن عدونا الأكبر فيما يتعلق بالإنتاجية هو أعظم من نملك من أدوات. ومثل أي أداة عظيمة، يمكن استخدام الهاتف الذكي في أشياء مفيدة، أو مضرة. ومقابل كل شخص يستخدم الهاتف الذكي للاستماع لمواد تنمية الذات، هناك 100 يستمعون إلى أغانيهم المفضلة أو يمارسون ألعاب فيديو. الحل المحتمل هو تحويل الهاتف الذكي إلى أداة عمل ذكية بتحميل التطبيقات الضرورية فحسب عليها.

الإشعارات:

إنها تسير جنباً إلى جنب مع السبب رقم واحد. فكل تطبيق يتم تحميله على الهاتف يطلق إشعارات. والنتيجة مئات من الإشعارات يوميا، أي مئات من المشتتات. والحل المحتمل هو إطفاء جميع الإشعارات غير الضرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news