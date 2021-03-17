بينها "تعزيز الثقة بالنفس".. 7 فوائد للعطور لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من الأشخاص على استخدام العطور يوميا دون أن يعرفون أن لها العديد من الفوائد المهمة لصحة الأنسان، مثل تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الثقة بالنفس وغيرها.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، أبرز فوائد استخدام العطور وفق ما أوضح موقع "stylecraze".

- تحسين الحالة المزاجية

من أهم فوائد وضع العطر تحسين الحالة المزاجية لديك ورفع المعنويات، حيث تقدم العطور أنواعًا مختلفة من الروائح لذا يمكنك أن وضع نوع العطر المفضل لديك بحسب حالتك المزاجية.

- يعزز الثقة:

تمامًا مثل الفستان الأنيق والمكياج الرائع، يمكن للعطر الجيد أن يعزز ثقتك بنفسك، ما يضمن لك قضاء يومك برائحة وحضورا قويا أمام الآخرين.

- يجعلك أكثر جاذبية:

حاسة الشم من أهم الحواس الخمس، لذلك يمكنك ببساطة أن تنجذب إلى شخص ما بسبب استنشاق بعض العطور، نظرا لأنها غنية بالفيرومونات التي تجعلك أكثر جاذبية.

- استعادة الذكريات:

يمكن أن يكون العطر أيضًا محفزًا مهمًا لذاكرة سعيدة، حيث يميل البعض إلى ربط الأشخاص بعطور معينة، لذا تقوم العديد من النساء يضعن عطرا كانت تضعهن أمهاتهن في الماضي، وبذلك يقوم باستعادة الذكريات.

- التخلص من الرائحة الكريهة:

يساعد استخدام العطور على التخلص من رائحة الجسم غير المرغوب فيها، ما قد يضمن لك رائحة رائعة طوال اليوم.

- الاسترخاء:

تساعد عطور الحمضيات والزهور والتوابل الشتوية على الاسترخاء وتهدئة العقل والجسم، لذا تعزز السيطرة على مستويات التوتر والقلق لديك.

- يعالج الأرق:

أحد الآثار العلاجية الأخرى للعطر هو أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، لذا ينصح بوضع العطور التي تحتوي على زيوت أساسية قبل النوم.