اعرفها جيدا.. 5 تغييرات في طبق السلطة مفيدة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الوقت الذي يتخذ فيه الناس قرارات أكثر من أي وقت مضى لتناول الطعام الصحي، قد تكون سلطة واحدة في اليوم بمثابة الإضافة الصحيحة إلى النظام الغذائي اليومي.

تحتوي السلطة على مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى، ويمكن أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وهي واحدة من أكثر المستحضرات الخالية من الإزعاج في المطبخ.

إذا كنت تستمتع بالسلطة بطريقة أو طريقتين فقط يمكن توقعهما حتى الآن، فلا داعي لفعل ذلك بعد الآن، استخدم هذه الإضافات البسيطة واللذيذة لإضفاء نكهة لذيذة، إليك 5 نصائح لتحضير السلطة الخاصة بك.

تجاوز الخس

عادة، عندما تفكر في إعداد سلطة، فإن أول ما توصل إليه هو أوراق الخس، لكن هذه المرة، فكر في ذلك مسبقًا وقم بتضمين اليقطين المحمص وبراعم بروكسل والبطاطا الحلوة المسلوقة، يمكنك أيضًا إضافة مخلل الخضار إليها.

قطع الأعشاب فيه

بدلًا من التوابل الأساسية، جرب رش الأعشاب مثل الريحان، مما قد يضيف نكهة جديدة إلى السلطة.

اجعلها غنية بالألوان

حضّر سلطتك بالحمص وأوراق الخس، وأضف إليها أيضًا الملفوف الأرجواني والطماطم الكرزية الحمراء والفلفل الأصفر، ستحصل على سلطة صحية بهذه الطريقة.

أضف بعض القرمشة إليها

السلطات الطازجة بالتأكيد لذيذة بمفردها، ولكن امنحها طعمًا جديدًا من خلال إضافة الخبز المحمص المقرمش وبذور اليقطين والمكسرات إليها، فقط اقطع حفنة من المكسرات واستخدمها كإضافة.

اجعلها مليئة بالفاكهة

من يقول أن السلطة يجب أن تكون خضروات فقط؟، للحصول على سلطة حلوة لاذعة، أدخل الفاكهة فيها، يمكنك إضافة كل ما لديك في المنزل- قطع البطيخ وشرائح البرتقال المقشرة والتفاح ومكعبات المانجو المقطعة، قطع بعض النعناع فوقها.