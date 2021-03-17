سيدة لـ «لميس»: جوزي طلقني قبل ما أرفع دعوى خلع.. «كتر خيره والله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتحت الإعلامية لميس الحديدي، ملف قضية النفقة، للمرأة المطلقة، خلال الفقرة الحوارية من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، وتحدثت في هذا الإطار سيدة تُدعى علا، حيث ذكرت أنها تعمل مصممة جرافيكس، وإحدى ضحايا النفقة، فقد حصلت على حكم قضائي بأخذ أجر حضانة بقيمة 25 جنيها، ونفقة للطفل 500 جنيه.

وأضافت «علا»، أن قصة خلافها مع طليقها كانت بسبب ذهابها المتكرر لمنزل والدتها، فاتهمها بالهروب وقام بتطليقها، رغم أنها كانت تنوي اللجوء لرفع ضده قضية خلع، مازحة «كتر خيره والله»، مؤكدة أنها بعد مرور ثلاث سنوات على الانفصال فوجئت بعودة الاتصالات بينهما، «استشعرت برغبته في عودة الود والإصلاح فقبلت خاصة أن ابني يبلغ 4 سنوات و3 شهور».

وأشارت إلى أن طليقها لم يكن يرد العودة لكنه بدأ يطالبها بأخذ الطفل لمدة يوم، «كان بيقولي جدته عاوزه تشوفه، وبالفعل قولتله تعالى خده لأني كان أبويا ميت وأنا في عمر سنة فمبحبتش أحرم جوزي من ابنه، وفي إحدى الزيارات روحت عشان أخد الواد وكان قعد عندهم أسبوع كامل، بدأت المماطلة، قالولولي طب خليه كمان أسبوع، طب خليه كمان أسبوعين وهكذا».

وتابعت: «مع استنفاذ الوقت توجهت لمنزله وصرخت أسفل المنزل فتدخلت والدته وشرطوا علي عدم دخول المنزل وأن تراه فقط عند أحد الجيران وشوفت ابني ساعة واحدة بس، وقالولي احنا هنخليه عندنا عشان نعدل سلوكه، لأنك عايشة في بيت عائلة، وحجج فارغة بقى، تمت الزيارة عند الجار لمدة ثلاث مرات وفي الرابعة روحت لاقيتهم انتقلوا لبيت آخر، منمتش من يومها، كنت بروح لأخته في الشغل، وأجيب ناس تراقبه، وخسرت فلوسي ودهبي».