«هتعرف تثبت نفسها».. ماذا تقول الأبراج لـ دينا الشربيني في عيد ميلادها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة دينا الشربيني، بعيد ميلادها، اليوم، إذ أنها من مواليد برج الحوت، كما أنها تمكنت في فترة قصيرة من تكوين جمهورها الخاص، لما قدمته من أعمال فنية خطفت خلالها الأنظار، بجاذبيتها على الساحة الفنية.

وتنتمي الفنانة دينا الشربيني لبرج الحوت، وبالتزامن مع عيد ميلادها، حللت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، الحظ الفلكي الذي تقابله «دينا» خلال هذا العام، وذكرت في البداية أنه حتى يوم 20 مارس تتميز بالسحر والجاذبية، من الجنس الآخر، لكنها تميل أيضًا إلى العزلة: «هي جذابة جدًا الفترة دي للجنس الآخر لكن هي هتبقى مفضلة العزلة».

وتابعت «عبير» خلال حديثها لـ«هن»، أن الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة تتمتع بالنجاح الشديد في الناحية المهنية، رغم أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء لكن النجاح سيكون حليفها: «هتعرف تثبت نفسها كويس أوي.. وهيكون عندها دعم من الناس جدًا».

كما انتقلت خبيرة الأبراج إلى أحد التأثيرات الأخرى على الفنانة دينا الشربيني، أنه خلال شهري إبريل ومايو، ستكون الشمس في برج الحوت، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على العلاقات في حياة «دينا»: «هيكون عندها دعم.. وخلال عيد الفطر هتحصل على ثمرة تعبها هتحقق مكاسب كبيرة».

واختتمت أيضًا «عبير» أنه من التأثير السلبي في حياة الفنانة دينا الشربيني، أنه ستقابل بعض الحسد في حياتها.

عيد ميلاد دينا الشربيني

وكشفت الفنانة دينا الشربيني عن مجموعة الهدايا التي تلقتها بالتوازي مع تاريخ عيد ميلادها، وشاركت الفنانة عبر خاصية القصص المصورة «استوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من الهدايا والورود التي تلقتها من أصدقائها وعلى رأسهم الفنانة أمينة خليل.

كما نشرت الفنانة صورًا للهدايا، ليست من بينهما هدية الهضبة التي أرسلها لفريق العمل.