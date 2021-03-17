بـ «جينز» على ملابس بدوية و«أزرار» صدف.. «شهوان» تعتمد على التراث المصري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مصممة الأزياء، نهلة شهوان، إنها بدأت العمل في تصميم الأزياء عندما كان عمرها 16 عاما، وتنوعت في عمل الأزياء التراثية للأطفال والكبار، وبدأ حبها لتصميم الأزياء عندما عملت في التريكو، مشيرة إلى أنها أثناء عملها تعرفت بشكل أعمق على التراث المصري الأصيل.

إقامة معارض في دول عربية مختلفة

وأضافت «شهوان» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، أنها كانت تسافر إلى معارض مختلفة في دول عربية متعددة، قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعمل على تنويع الأزياء.

استخدام الجينز مع الملابس البدوية

وأوضحت مصممة الأزياء، أن التفاصيل الصغيرة في الملابس هي التي تعمل على إبراز المنتج بشكل مميز، وتعمل على الدمج بين مختلف الأذواق، حيث تضيف الجينز إلى الملابس البدوية، ويتم استخدام الصدف في الأزرار، لأن البدو يستخدمون الملابس المشابهة للطبيعة.

الكتان المصري يمكن استخدامه في الشتاء والصيف

وتابعت: «هناك أقمشة في الشتاء وأقمشة يفضل استخدامها في الصيف، لكن الغالب يتم استخدام الكتان المصري لأنه يناسب الشتاء والصيف، وأنا بلم بواقي القماش وبعمل بيها شكل جديد مطلعش قبل كده، وأحيانا ناس تيجي بالطلب تطلب أنها تلبس ملابس من أشكال قديمة من الملابس، وأمي كان ليها دور كبير في أنها تعلمني وهي بتحب برنامج السفيرة عزيزة أوي».

استخدام الشال الفلاحي في الأزياء

وألمحت إلى أنها تستخدم الشال الفلاحي أيضا في الأزياء التي تصممها، وتستخدمه من خلال الاستعانة ببواقي القماش، وتقوم بعرض الأزياء ابنتها «سلمى».