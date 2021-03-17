خطيبة محمد فراج في صورة جديدة.. ومتابعون: شبه كيم كاردشيان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها من خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخلال الصورة، ظهرت «بسنت»، مرتدية فستانا أبيض أوف شولدر، ذا فتحة من منطقة الصدر، بشعر انسيابي على كتفيها.

تفاعل المتابعين مع الصورة

وشبه بعض المتابعين، خطيبة محمد فراج بعارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، فجاء من بين التعليقات، «كيم كاردشيان خالص»، و«جميلة».

معلومات عن الفنانة بسنت شوقي

- من مواليد شهر ديسمبر.

- درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- سافرت بسنت شوقي في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme.

- بعد عودتها التحقت بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2011، من خلال مشاركتها بمسرحية «حكاوي التحرير».

- ومن ثم اتجهت لتقديم الأدوار الثنائية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، «تحت السيطرة».

- جاءت مشاركتها بعد ذلك في كل من فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- في عام 2011، التحقت بسنت شوقي بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- جاء ظهورها الأول مع خطيبها محمد فراج في عام 2015، من خلال مشاركته في مسلسل «تحت السيطرة».

- من أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

- عاشت مع خطيبها محمد فراج قصة حب طويلة، تصل مدتها إلى ما يقرب من 5 سنوات كاملة قبل الإعلان عن الخطبة.

- أعلن الفنان محمد فراج خطوبتهما في مهرجان الجونة عام 2018.

- ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل «قابيل»، إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي، وهما تربطهما علاقة قوية.

- تصدرت التريند خلال مهرجان الجونة الماضي، بسبب شائعات خلافها مع حطيبها محمد فراج على السجادة الحمراء.