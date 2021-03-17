توقعات الأبراج اليوم 17-3-2021: تحذير لـ الجوزاء.. ونصيحة لـ الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

قد تشعر بالتعب في الآونة الأخيرة، لذا لا تهمل جسمك وراحته مقابل إنجاز العديد من المهام.

برج الثور

تحدد اليوم المسار الذي تريد أن تكون عليه، وتمتلك الكثير من الطاقة مما يمنحك الثقة لمقابلة الأشخاص، وبالتالي كسب احترامهم.

برج الجوزاء

من المرجح أن تتقدم في عملك بشكل ملحوظ اليوم، احذر حسد زملائك.

برج السرطان

تتمتع بحالة عاطفية قوية اليوم، حاول استخدامها لصالحك.

برج الأسد

تأكد من إظهار دعمك للأشخاص حولك في جميع المواقف، سواء كانوا من المقربين إليك أو أصدقائك.

برج العذراء

هناك شخص يريد التقرب إليك، ولكن كن حذرا إذا كنت لا تعرفه حق المعرفة.

برج الميزان

لا تهدر وقتك مع شخص يتمسك برأيه، ولن يغير نظرته إليك.

برج العقرب

تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة، وقد تتأخر في العثور على نتيجة، لكن لا تيأس.

برج القوس

تشعر اليوم بالقليل من العصبية والإرهاق، لكن سرعان ما ستعود لحالتك الطبيعية.

برج الجدي

عليك الاشتراك في تنفيذ المشروعات المختلفة، وستقدم لك الإلهام والنجاح فيما يخص خططك المستقبلية.

برج الدلو

عليك أن تكون قريب أكثر من أسرتك، لذا شارك معهم في الحديث حول الأمور العائلية.

برج الحوت

تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على مزيدًا من المال.