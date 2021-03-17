بعيدا عن مظهرك أو وزنك.. لماذا يجد بعض الرجال صعوبة في جذب انتباه المرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يجد بعض الرجال صعوبة في جذب انتباه المرأة، إذا كنت رجلاً يرغب في الحصول على بعض الأسباب الصادقة حول سبب عدم رغبة المرأة في مقابلتك، فستساعدك هذه القائمة على الفهم بشكل أفضل.

أيضًا، هذه الأسباب لا علاقة لها بمظهرك أو طولك أو وزنك، وفقا لموقع timesofindia

أنت سلبي للغاية

إذا كنت رجلاً يستمر في الشكوى من أي شيء وكل شيء، فإنك تندرج في هذه الفئة دون أن تدرك ذلك، ذلك لأن عقلك مشغول جدًا بالشكوى من الأشياء الكبيرة والصغيرة، أنت ببساطة تستنزف حياة الشخص الآخر وتجعله يريد الهروب منك.

أنت تعامل النساء مثل المشاريع

قد تكون ذكيًا، ولطيفًا، وموظفًا بأجر وحتى تعتني بنفسك جسديًا، ولكن إذا حاولت باستمرار تغيير المرأة التي تعجبك، فلن تعمل من أجلك، لا يُفترض أن تُعامل النساء مثل مشاريعك الشخصية حيث تستمر في اقتراح كيف يجب أن تجعل نفسها تعيش بشكل أفضل أو تبدو أفضل، بهذه الطريقة، أنت تبعدها عنك.

لا يمكنك رؤية ما وراء مظهرها

بالتأكيد، يبدو الشكل مهمًا، خاصة لبعض الرجال، ولكن إذا كنت ستركز فقط على مظهر المرأة وواصلت إخبارها بمدى جاذبيتها، فلن تعمل لصالحك، حاول أن تمدحها على شيء آخر- هل هي مضحكة أم ذكية أم صادقة أم موهوبة بشدة؟ أخبرها بذلك، إذا كنت ستعلق على شخصيتها أو ميزاتها وتجعلها محور التركيز الوحيد أثناء الإطراء، فلن تكون مهتمة.

أنت محتاج أو يائس

على الرغم من أن هذا قد يبدو مستحيلًا، فإن بعض الرجال محتاجون للغاية ومتشبثون ويائسون للدخول في علاقة، وعلى عكس النساء الأخريات، لا تستطيع بعض النساء تحمل ذلك، قد تعتقد أنه عادة ما يكون الاتجاه الآخر هو المكان الذي تكون فيه النساء في الغالب متشبثًا ومحتاجًا، لكنك ستندهش من عدد النساء هناك، في الواقع، مستقلات تمامًا ويحتاجن إلى مساحتهن، إنهم بالتأكيد لا يريدون التعامل مع رجل يبدو يائسًا أو محتاجًا في جميع الأوقات، سوف يهربون منك.

لا تستطيع قضاء وقت ممتع بدون الكحول

إذا كنت من النوع الذي لا يستطيع الاسترخاء أو يقضي وقتًا ممتعًا على الإطلاق دون تناول بعض الكحول في نظامك، فإن السيدات سينفرن منك، أنت تترك انطباعًا سيئًا على النساء إذا كنت تعتمد بشدة على الكحول، توقف أيضًا عن التفكير في أنك تبدو رائعًا فقط إذا كان لديك شراب في يدك في جميع الأوقات، النساء منفتحات جدًا على معرفة كل جوانبك.