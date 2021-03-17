منها تمرين الضغط على الحائط.. تمارين تساعد على حرق دهون الذراعين

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني بعض السيدات من ترهلات الذراعين، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها زيادة دهون هذه المنطقة، والتغيرات الهرمونية، وعدم ممارسة الرياضة، وغيرها من الأسباب، وتوجد تمارين تساعد على حرق دهون عضلات الذراعين، منها كما ذكرها موقع «times of india»:

تمارين عضلات الذراعين

تمرين الضغط على الحائط

تساعد تمارين الضغط على الحائط في استهداف عضلات الجزء العلوي من الجسم، وخاصة عضلات الذراعين والكتفين والصدر.

رفع الأثقال الأمامي

يستهدف رفع الأثقال الأمامي بشكل رئيسي الجزء الأمامي من الكتفين.

تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس

تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس هو تمرين لتقوية الجزء العلوي من الجسم، ويستهدف عضلات مثل العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلات الصدرية والعضلات المعينية في الظهر.

تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس العلوية

يستهدف تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس باستخدام الأثقال، الجزء الخلفي من أعلى الذراع. يساعد استهداف هذه المجموعة العضلية على شد الذراعين وتقويتهما.

تمرين الضغط التقليدي

تمرين الضغط هو تمرين لوزن الجسم ولكنه يعمل على جميع العضلات الرئيسية في الجسم، بما في ذلك الذراعين. يعمل على العضلة ثلاثية الرؤوس ويمكن أن يساعد في القضاء على تشنج الذراع.

أسباب ترهلات الذراعين

زيادة الوزن

قدم العمر

من الطبيعي أن تترهل اليدان مع التقدم في العمر، حيث تضعف أنسجة الدهون وتنخفض الكتلة العضلية، وكذلك تنخفض القدرة على حرق الدهون، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للترهل.

التغيرات الهرمونية

أيضاً في مختلف مراحل العمر يمكن أن تؤدي لترهل اليدين، لأن عملية التمثيل الغذائي تصاب باضطرابات، وتزداد فرص زيادة الوزن وظهور السمنة والترهلات.

عدم ممارسة الرياضة

وهو من أبرز أسباب ظهور الترهلات في مختلف أنحاء الجسم، فتتراكم الدهون وتبدو بمظهر غير محبب.

الخسارة السريعة للوزن

فمع عدم ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن يحدث ترهل للجلد في مختلف مناطق الجسم.