الامارات | تخريب متعمّد لأحد أعمال «بانكسي» في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريب متعمّد لأحد أعمال «بانكسي» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض عمل فني لفنان الجرافيتي البريطاني الغامض، بانكسي، للتشويه، بعد أسابيع قليلة من ظهوره على جدران أحد السجون.

وكان الفنان الشهير، الذي مازالت السرية تحيط بهويته، قد قام في وقت سابق من مارس الجاري، بنشر مقطع فيديو يؤكد فيه أن العمل الفني الموجود على أحد جدران سجن «ريدينج»، والذي يظهر فيه سجين وهو يهرب على حبل مصنوع من ملاءات السرير المربوطة من أسفل بآلة كاتبة، هو عمله.

ونشرت جماعة ناشطة، تحمل اسم «سيف ريدنج جول»، أمس، على موقع «تويتر»، منشوراً، قالت فيه إن العمل الفني قد «تم إتلافه عمداً».

وقامت الجماعة بنشر صورة للعمل الخاص ببانكسي بعد تشويهها، حيث تظهر بها لطخة حمراء فوق الآلة الكاتبة، مع عبارة «تيم روبو»، أي (فريق روبو) تحتها.

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