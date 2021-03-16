لتجنب الإفراط في تناول العقاقير.. بدائل طبيعية للمضاد الحيوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء الفصل الدراسي الثاني، تحرص الكثير من الأمهات على متابعة الحالة الصحية الخاصة بأطفالهن، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وينصح الكثير من الأطباء بتجنب الإفراط في تناول المضاد الحيوي عند الشعور بنزلات البرد، ونرصد من خلال هذا التقرير بدائل طبيعية للمضاد الحيوي يمكن تناولها للحفاظ على المناعة من أضرار عقاقير المضاد الحيوي، وفق الدكتورة أميرة غسان، كالتالي:

أضرار عقاقير المضاد الحيوي

- تسبب أدوية المضاد الحيوي ضعف المناعة لدى الأطفال من هم أقل من 6 سنوات.

- تساعد المضادات الحيوية على تعرض الطفل للميكروبات دون ظهور أعراض المرض عليه.

- يحرص جسم الإنسان على التخلص من المضادات الحيوية عن طريق الكبد والكلي، ما يعرضها للإصابة بأمراض مزمنة في وقت مبكر.

البدائل الطبيعية للمضاد الحيوي

وقالت الدكتورة أميرة غسان، الخبيرة الصيدلية، أن هناك عددا من البدائل الطبيعية للمضاد الحيوي، وهي:

الفواكه:

تعد الفواكه ذات اللون الغامق، مثل التوت والفراولة والرمان والجزر الأحمر، من أهم بدائل المضاد الحيوي الطبيعية.

الخضروات:

هناك أنواع من الخضروات والورقيات مثل الجرجير والخس والبقدونس والشبت، والتي تعد من أكثر الأغذية الطبيعية البديلة للمضاد الحيوي نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

الفلفل الرومي:

يعد تناول الفلفل الرومي وبشكل خاص ذات الألوان المتعددة من المصادر المهمة لفيتامين C والحديد ومقويات المناعة.

العسل:

يعد العسل من أهم البدائل الطبيعية للمضاد الحيوي، كما يجب تناول خليط من العسل مع بعض حبات اللقاح مع نصف كوب ماء صباحا ومساء، حيث أنه تساعد على قتل الكثير من البكتريا.

البنجر:

يجب تناول خليط عصير من البنجر مع البرتقال مرتين فقط أسبوعيًا، إذ أنه يساعد على علاج الأنيميا وتقوية المناعة.

شوربة الخضار:

يجب الحرص على إعداد شوربة الخضار ليتم تناولها كوجبة أساسية على الغداء.

العصائر الفريش:

يجب إمداد الجسم بمعدل كوب من العصير الفريش يوميا.