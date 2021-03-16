رامي رضوان: «شهر مارس كله للمرأة.. والرجالة مش لاقيين يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعرب الإعلامي رامي رضوان، عن تهنئته لسيدات مصر بمناسبة يوم المرأة، موضحا أن «شهر مارس كله للمرأة، حيث يوجد فيه يوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، وإحنا كرجالة بندور على يوم ومش لاقيينه».

وقال «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء: «كل سنة وكل امرأة مصرية بخير، بمناسبة يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس، وهو يحمل ذكرى نضال المرأة المصرية ضد الاستعمار، حيث استشهدت فيه السيدة حميدة خليل، أول امرأة استشهدت في مقاومة الاحتلال في التظاهرات التي دعت لها السيدة هدى شعراوي، للنضال ضد الاحتلال، وفي نفس اليوم سنة 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح، وهو أحد الحقوق التي ناضلت من أجلها المرأة المصرية».

وشدد الإعلامي على أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر العصر الذهبي للمرأة، مشيرا إلى المناصب التي حصلت عليها النساء خلال عهد السيسي، والتي لم تحدث من قبل.

أزمة فيروس كورونا

وتناول «رضوان» أيضا أزمة فيروس كورونا، موضحا أن البيانات الرسمية لا تنقل الواقع على الأرض، وهذا موجود في كل دول العالم، والكارثة أن بعض المصابين ينزلون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بين الناس، رغم أن هذا قد يؤدي إلى وفاة الآخرين، مترجيا من يصابون بألا يختلطوا بالناس حتى لو كان يرتدون الكمامة.

وأكمل «هناك توقعات بزيادة الأعداد في شهر رمضان بسبب التجمعات والزيارات، ولكن للأسف الزيادة بدأت قبل شهر رمضان، وهناك الكثير من الناس الذين لا يلتزمون، بل إن بعض الأماكن أعادت الشيشة مرة أخرى، وفي المقابل هناك إقبال ضعيف على اللقاح، وكل من سجلوا حتى الآن بضعة آلاف، وهذا العدد في الدول الأخرى يتم تلقيحه خلال يوم واحد».