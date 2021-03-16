القاهرة - سمر حسين - تحولت الأفلام الكارتونية إلى شغف عند الكبار والصغار، ولكل جيل أفلام الكارتون الخاصة به، حيث طبعت في أذهان الأطفال وأسهمت في تكوين أحلامهم.

يستعرض «هُن»، أشهر أفلام كارتون الأطفال

أشهر أفلام كارتون الأطفال

توم وجيري

يعتبر من أشهر أفلام كارتون الأطفال التي يعشقها الأطفال.

كابتن ماجد

كان كارتون كابتن ماجد السبب الرئيسي في عشق الأطفال للرياضة وكرة القدم.

جزيرة الكنز

جزيرة الكنز، مسلسل مأخوذ عن رواية اسكتلندية، يروي مغامرات مجموعة من القراصنة يبحثون عن ذهب مدفون في جزيرة.

وعُرض المسلسل في أوائل الثمانينيات، ولاقى رواجًا كبيرًا، خاصةً شخصية سيلفر وزوجته جيم.

سالي

مسلسل عشقته الفتيات، وهو يروي قصة فتاة صغيرة تعيش مع والدها بعد وفاة والدتها، وعندما انتقلت من الهند إلى لندن للدراسة، توفي والدها وخسرت أموالها.

فيلم سنوايت والأقزام السبعة

من أشهر أفلام الكارتون الذي يحكي عن سنووايت بعد نفيها إلى الغابة بمخاطرها على يد زوجة والدها الشريرة، وهناك يجدها 7 أقزام يعملون بمنجم يرحبون بها في منزلهم ويرعونها.

فيلم Zootopia

يحكي Zootopia عن أرنب تحاول أن تصبح شرطيا في بلدة كل من يحتل فيها مناصب دفاعية لابد أن يكون مفترسًا، ولكي تثبت الأرنب جدارتها لابد وأن تتحالف مع ثعلب نصاب لحل قضيتها الغامضة.

فيلم Toy Story 3

بعد جزأين ناجحين من سلسلة أفلام Toy Story يأتي الجزء الثالث الذي يحكي عن الألعاب التي تم نقلها بالخطأ إلى حضانة أطفال، حينها تقع على عاتق راعي البقر اللعبة.

فيلم up

يعتبر من أشهر أفلام الكارتون.

فيلم Finding Nemo

يعتبر من أشهر أفلام كارتون الذى يعشقه الأطفال.