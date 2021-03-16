القاهرة - سمر حسين - يعتبر الخرشوف من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل خرشوف وبطاطس محشيين، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

المكونات

بطاطس مقور محمرة.

خرشوف.

لحم مفروم.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

بسلة.

وجزر مسلوقة.

ملح.

فلفل.

حبهان بودرة .

ورق لورا بودرة.

مستكة بودرة.

صلصة طماطم.

بقدونس مفروم.

زيت.

طريقة تحضير خرشوف وبطاطس محشيين

تشوح اللحمة المفرومة وتتبل بالملح والفلفل والبصل المفروم والثوم المفروم والمستكة والحبهان وورق اللورا.

تضاف البسلة والجزر والبقدونس.

الصوص

يخلط الثوم والملح والفلفل والصلصة والقليل من الماء.

يحشى الخرشوف والبطاطس بخليط اللحمة المفرومة ثم يضاف الصوص على الوجه.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.