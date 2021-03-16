كيفية تنظيم الوقت في رمضان.. تحديد جدول بالمهام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص ربات المنازل، خلال أيام شهر رمضان الكريم، على استثمار وتنظيم الوقت على مدار اليوم، مع ساعات الصيام الطويلة، وذلك لمحاولة تحقيق العديد من الواجبات والأعمال المنزلية.

تنظيم الوقت في رمضان لربة المنزل

ويمكن لربة المنزل تنظيم الوقت في منزلها خلال أيام الشهر الفضيل، من خلال تحديد جدول لإنجاز مهامها بسهولة ويسر، والتي يأتي على رأسها:

الذهاب للتسوق وشراء مستلزمات وجبتي الإفطار والسحور.

البدء في تجهيز وجبة الإفطار.

تنظيف المنزل.

الحرص على إنجاز المهام الفرعية في حال وجودها.

جدول تنظيم الوقت في رمضان للأطفال

الاستيقاظ قبل الطفل بوقت كاف لمحاولة إنجاز المهام أثناء نوم طفلك.

إعداد الأغراض والمهام التي يحتاجها طفلك على مدار اليوم، بدءا من إعداد وجبة فطوره، ومن ثم تنظيم جدول مذاكرته، مرورا بالألعاب والأدوات التي يلهو بها.

في حال مناسبة عُمر الطفل لمساعدتك في الأعمال المنزلية، يمكنك حثه على مساعدته لكِ في القيام بها.

طرق تنظيم الوقت في رمضان

الاستيقاظ مبكرا قدر الإمكان.

البدء بترتيب المنزل.

تنظيم بيئة العمل الخاصة بكِ.

البدء في إعداد وجبة الإفطار.

تنظيف أواني وصحون التي تم استخدامها في وجبة الإفطار.

إتمام ما تبقى من المهام المنزلية.

تخصيص وقت للحصول على قسط من الراحة قبل إعداد وجبة السحور.

أفكار عزومات رمضان 2021

العزومة الأولى

لكسر الصيام

فور آذان المغرب قدّمي لضيوفك البلح المنقوع في الحليب ولا تضيفي له السكر واكتفي بالسكر الطبيعي في البلح.

المقبلات

سمبوسك باللحمة المفرومة أو سمبوسك بالجبنة.

السلطات

مخلل بلدي مشكل، وسلطة بلدي خضراء وطحينة.

الأطباق الرئيسية

صينية مكرونة بالبشاميل، مع طاجن شيخ المحشي، وجولاش باللحمة المفرومة، وفراخ بانيه، وكفتة، كباب حلة.

الحلو

صينية كنافة بالكريمة، وحلويات شرقية.

العزومة الثانية

لكسر الصيام

قدمي تمر بالمكسرات، مع القليل من عصير التمر هندي.

المقبلات

شوربة مشروم بالدجاج والكريمة.

السلطات

سلطة زبادي وبابا غنوج.

الأطباق الرئيسية

محشي ورق عنب، وبط بالبرتقال، وملوخية، وكوسا بالبشاميل، ورقاق باللحمة المفرومة، وطاجن تورلي.

الحلو

أساور الكنافة المقرمشة بكريمة اللوتس.

العزومة الثالثة

لكسر الصيام

عصير كركدية مثلج، ومشروبات غازية.

المقبلات

بطاطس شيبسي، وأصابع الموتزاريلا المحمرة.

السطات

كلو سلو، وسلطة ثومية.

الأطباق الرئيسية

كفتة مشوية، ودجاج مشوي، وأرز بالخلطة والمكسرات، وشاورما الدجاج البيتي، مع مكرونة بالمشروم، وشيش طاووك وصدور الدجاج المشوحة، وبصل وفلفل ملون مشوي.

الحلو

قطايف بالكريمة، وقطايف بالمكسرات، وقطايف بالجبنة.