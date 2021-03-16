قائمة بمشروبات رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - أسابيع تفصلنا عن استقبال شهر الروحانيات رمضان المبارك، والذي يحرص خلاله المسلمون على الصيام والتعبد، وعقب قضاء ساعات طويلة من الصيام، يتجه البعض لتناول العديد من السوائل المختلفة ما بين العصائر والمياه، ويقدم «هن» قائمة بعدد من أهم مشروبات رمضان.

مشروبات رمضان

التمر هندي.

السوبيا.

الخشاف.

العرقسوس.

الكركديه.

قمر الدين.

المانجا.

بلح باللبن.

الخروب.

الدوم.

مشروبات لمرضى السكري في رمضان لعام 2021

الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود، من أكثر المشروبات التي تتناسب مع مرضى السكري، خلال شهر رمضان؛ إذ يمنع الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب.

الشاي الأخضر

الكثير من الأشخاص يجدون متعتهم في تناول الشاي الأخضر، نظرًا لمذاقه الطيب، فضلًا عن تقليله ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لمرضى السكري، فهو غني بالألياف الغذائية والأحماض المعدنية المختلفة كحمض الفوليك، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، كما أنه يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

القهوة

تعد القهوة هي المشروب المفضل للكثيرين حول العالم، بطعمه وائحته الجذابة يجذب إليه الكثيرين ويلفت الأنظار إليه، وهي من أفضل المشروبات المفيدة لمرضى السكر، ولكن ينبغي تجنب إضافة مُحليات طعم أو حليب أو كريمة أو سكر إلى القهوة؛ إذ أن إضافة هذه العناصر قد يؤدي إلى زيادة إجمالي السعرات الحرارية، ما يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل بالليمون

بعض مرضى السكري، يواجهون مشكلات عدة في شهر رمضان الكريم، ويعتبر الزنجبيل بالليمون، من المشروبات المفيدة جدا لمرضى السكري، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، فضلًا عن العمل على تنظيم وإدارة نسبة السكر في الدم لساعات طويلة من اليوم، بجانب تقليل الآثار السلبية على العينين للمرضى.