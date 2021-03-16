أفكار للاحتفال بعيد الأم 2021

القاهرة - سمر حسين - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم لعام 2021، والذي يأتي يوم 21 مارس من كل عام، ويستعد الكثيرون للاحتفال به بشراء الهديا وتقديمها، ويعرف شهر مارس بشهر المرأة نظرا لكونه يجمع بين عدد من المناسبات التي تهم المرأة مثل اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.

ويحرص الطلاب في المدارس على الاحتفال بعيد الأم في المدارس والحضانات، ونرصد من خلال هذا التقرير أفكار للاحتفال بعيد الأم في المدار والحضانات، كالتالي:

أفكار للاحتفال بعيد الأم في المدارس

- يتشارك طلاب الفصل الواحد كل عام للاحتفال بعيد الأم في المدرسة، وهناك عدد من الأفكار للاحتفال بعيد الأم في المدارس، كالتالي:

- من الممكن أن يقوم الطلاب بالتحضير لحفل يتم إقامته في الفصل بتزيينه بالزينة المناسبة لعيد الأم، بالإضافة إلى شراء قطع حلوى يتم مشاركتها مع المعلمات، ثم يقوم الطلاب بتقديم تلك الهدايا للمعلمات.

- كما يمكن أن يقوم الطلاب بكتابة عبارات تذكارية للمعلمات أو اقتباس قصائد مختلفة تعبر عن حب الطلاب للمعلمات.

- ويمكن أيضا لأولياء الأمور أن يقوموا بمشاركة أبنائهم في احتفالات عيد الأم في المدرسة.

- ويمكن أيضا للطلبة أن يقوموا بتأليف عرض مسرحي يحكي معاناة الأم، ثم يقوموا بتمثيله على مسرح المدرسة.

أفكار للاحتفال بعيد الأم في الحضانة

تحرص الكثير من الحضانات على إجراء احتفالات عيد الأم لتشجيع الأطفال على الاستمرار في الدراسة، وهناك عدد من الأفكار للاحتفال بعيد الأم في الحضانة مثل:

- تسعى إداراة الحضانات في ذلك اليوم للاحتفال بعيد الأم بتزيين الحضانات بالزينة المناسبة وشراء قطع الحلوى لهم.

- من الممكن أن تقوم إدارة الحضانة باختيار عدد معين من الألعاب المختلفة التي يستمتع بها الأطفال، وتجعلهم يتشاركون في الاستمتاع بها.

- كما يمكن أيضا استضافة أولياء الأمور في الحضانات، حتى يشاركون أباءهم الاحتفال بذاك اليوم، من خلال جعل الأطفال يؤدون عرضا غنائيا لهم.