مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته: جمعتي كل الحبايب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجه الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، رسالة شكر لزوجته، عقب مفاجأتها له للاحتفال بعيد ميلاده الـ36.

ونشر «خاطر» مجموعة من الصور خلال الاحتفال بعيد ميلاده، والتي ظهر خلالها برفقة زوجته وعدد من أصدقائه، ودون عليها قائلا: «شكرا يا روح قلبي على المفاجآة الحلوة دي، جمعتي كل الحبايب وفرحتوني، وبقولكم شكرا بجد بالذات الناس اللي جابتلي هدايا دول، طبعا شكر خاص، وبشكر كل أخواتي وأصحابي اللي بعتولي على السوشيال ميديا، واللي مبعتوش بشكرهم برضو ليه مش عارف، بس هي طاقة حلوة جوايا، واكتشفت أن فيه ناس كتير قوي بحبها عيد ميلادها معايا، بقولهم كل سنة وأنتم طيبين يا أجمل حيتان».

مصطفى خاطر يحتفل بمولوده الأول

وخلال أكتوبر الماضي، احتفل «خاطر» بمولوده الأول «علي».

ونشر، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، صورا جمعته بـ «خاطر»، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام» وعلق عليها قائلا: «ألف مبروك أخوي وصديقي مصطفى خاطر على المولود السعيد علي يا أبو علي يتربى في عزك».

احتفال مصطفى خاطر بحفل زفاف شقيقته

وفي الشهر ذاته من العام الماضي، احتفل مصطفى خاطر بزفاف شقيقته، في حفل ضخم أُقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر، حيث ضم عددا من نجوم مسرح مصر، احتفالًا بزفاف شقيقته «إسراء»، على شقيق الفنان مصطفى بسيط.

مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وفي يوليو الماضي، احتفل الفنان بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة جمعتهما وعلق عليها قائلا: «كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا ويارب دايما مع بعض».

ويذكر أن العروسين كانا أقاما حفل خطبتهما، في أحد الفنادق الكبرى أيضا بالقاهرة، في شهر فبراير من عام 2019.