في يوم الام اختاري الأزياء المقلّمة وواكبي أبرز صيحات ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:47 مساءً - في مجموعات ربيع 2021 لفتتنا صيحات عدّة ، منها ما جاء جديداً ومستحدثاً في عالم الموضة، ومنها ما جاء تكملة لمواسم سابقة أو ثابتاً في جميع المواسم.

ومن ضمن الاتّجاهات التي برزت بقوّة، نذكر التقليمات، التي عادةً ما ترتبط بالرحلات البحريّة وعالم البحار، ولكنها اكتسبت لمسة من الفخامة ما جعلها مناسبة لأرقى الإطلالات.

سادت التقليمات في عالم الموضة لأكثر من 150 سنة، ولا تزال حاضرة فيه.

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التقليمات في مجموعات ربيع 2021

كريستيان ديور Christian Dior



أصبحت التقليمات بمختلف أشكالها، الرفيعة أو العريضة، من أساسيّات الموضة في كلّ موسم، فهي منسوجة من عالم البحار والرحلات وتمنحك في الوقت نفسه رقياً في إطلالاتك لا مثيل له. إليك بعض من أزياء ربيع 2020 التي تتبع هذه الصيحة البديعة.

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نصائح لارتداء أزياء التقليمات

جايسون وو Jason Wu



- التقليمات العموديّة تجعلك تبدين أطول ممّا أنت عليه.

- التقلميات الأفقيّة تزيد من عرض الجسم، لذلك يُستحسن الابتعاد عنها في حالة القوام الممتلئ.

- حجم التقليمات مهمّ أيضاً: إذا كنت صغيرة الحجم، ابتعدي عن التقليمات العريضة، كي لا تغرق طلّتك، واعتمدي بدلاً عنها التقليمات الرفيعة؛ والعكس صحيح.

- لا ضير من أن تمزجي التقليمات مع الطبعات الغرافيّة أو النقاط لطلّة غير مألوفة. لكن انتبهي إلى المزيج اللوني، إلا إذا كنت تريدين أن يبدو زيّك مليئاً بالضجيج ومضحكاً.

- إذا رغبت بارتداء تقليمات بأحجام مختلفة، اكتفي بقطعتَيّ ملابس مزيّنتين بالتقليمات، ليس أكثر، كي لا تكون طلّتك مربكة.

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الإكسسوارات المناسبة

تشوشانغ Chocheng



عند ارتداء الأزياء المقلّمة اختاري الأكسسوارات بألوان حياديّة. وإذا كانت التقليمات بألوان حياديّة، كالأسود والأبيض والكحلي، فإنّ أكسسوارات بألوان فاقعة ستزيدها جمالاً. ولا ضير من اعتماد أكسسوارات بلون البيج أو الكاميل لطلّة بحريّة الهوى. واختاري مجوهرات بتصاميم عصرية تزيد من حيويّة إطلالتك وتميّزها.

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