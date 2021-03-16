كيف ترتدين اللون الأبيض مثل ديما الأسدي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:47 مساءً - تتسم الإعلامية ومقدمة برنامج كلام نواعم على شاشة MBC ديما الأسدي بالأناقة العصرية المائلة الى الكلاسيكية. ولكنها تميل الى ارتداء اللون الابيض بطريقة عصرية، من حيث دمجها الألوان مع الأبيض في محاولة منها لكسر رتابة الأبيض والمفهوم الشائع أن الأبيض هو لون العروس فقط.

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كيف ترتدي ديما الأسدي الأبيض بأناقة؟





1- هي أقدر من ارتدى الأبيض ففي هذه الصورة قد تبدو لنا أنها ترتدي فستاناً ولكنه يتضح بأنه بلوزة طويلة تحتها سروال أبيض، وقد نسقت مع زيها عقداً يلتف حول خصرها.



أناقة الأبيض من ديما الأسدي-الصورة من انستغرام



2- الأبيض بأسلوب غجري: يبدو أن الطابع البوهيمي يليق بديما فلقد ارتدت الفستان منسدل الأكتاف والطويل مع صندل اسود مفتوح وتزينت بسلاسل من الفضة ولاستكمال إطلالتها الغجرية تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

الأبيض بأسلوب غجري -الصورة من انستغرام





3- ديما بالتوب البيضاء: لقد برعت بتنسيق هذا اللوك الذي يتألف من توب بيضاء مزدانة بطبقات من الكشاكش عند الخصر مع سروال واسع مفتوح عند الجانبين وحقيبة بلون أصفر باستيل. وانتعلت حذاء مزداناً بتطبيعات برية باللونين الأبيض والأسود.

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ديما اختارت توب أبيض مزدانة بطبقات من الكشاكش-الصورة من انستغرام





4- ديما تعود في هذه الصورة الى سبعينات القرن الماضي من حيث اختيار البودي القطني الأبيض والتنورة المثلثة القصة وصندلا عريض من غوتشي.

ديما الأسدي في لوك كامل من غوتشي من وحي السبعينات-الصورة من انستغرام





5- نسقت ديما الجيليه أي السترة الخالية من الأكمام البيضاء مع قميص مربع التقطيعات منفوخ الأكمام وتنورة قصيرة سوداء وانتعلت حذاء أبيض ووضعت نظارات مستديرة وردية كبيرة. هو لوك عصري يصلح للشابات ويليق بكل أشكال الجسم.

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إطلالة بالجيليه الأبيض نسقت معها حقيبة ونظارات من فالينتينو-الصورة من انستغرام





6- إطلالة رائعة سجلتها ديما ببلوزة بيضاء وتنورة قصيرة مزدانة بطبقات من الكشاكش البنفسجية وزينت خصرها بحزام على شكل سلسال ذهبي. اللوك الكامل من إليزابيتا فرنكي.

ديما الأسدي تتألق بلوك كامل من اليزابيتا فرنكي -الصورة من انستغرام



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