لبشرة متوهجة في يوم الام اختاري سيروم الألوفيرا والفيتامين E

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:47 مساءً - يوصي أطباء الأمراض الجلدية باستخدام سيروم الوجه بشكل منتظم، وبضرورة إدخاله الى الروتين اليومي للعناية بالبشرة مهما كان نوعها وتحدداً للأمهات اللواتي يعانين من بعض المشامل في بشرتهن . ولكن لماذ يعد سيروم الوجه من أهم مستحضرات العناية بالبشرة وما الفرق الذي يحدثه على البشرة؟ الإجابة أنه يساعدك في مكافحة وتجنب العديد من المشاكل التي تواجه البشرة سواء كانت من النوع الدهني أو الحساس أو العادي أو المختلط... وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تحضير أفضل سيروم للوجه من الألوفيرا والفيتامين E لبشرة متوهجة بشكل طبيعي.

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سيروم للوجه من الألوفيرا والفيتامين E





مكونات السيروم

كبسولات الفيتامين E

- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

- كبسولتان من الفيتامين E.



طريقة تحضير سيروم الألوفيرا والفيتامين E

كيفية تحضير سيروم الألوفيرا والفيتامين E



لتحضير سيروم الوجه هذا، اخلطي أولاً جل الألوفيرا الطبيعي الذي تحصلين عليه من خلال كشطه من نبتة الألوفيرا باستخدام ملعقة، مع ماء الورد الطبيعي. من ثم أضيفي الى الخليط كبسولتي الفيتامين E. أعيدي تحريك المكونات مع بعضها البعض الى أن تصبح خليطاً متجانساً. بعدها، احفظي سيروم الوجه الذي حصلت عليه في زجاجة قطارة معقمة.



كيفية تطبيقه

سيروم منزلي التحضير



بإمكانك استخدام سيروم العسل والفيتامين E منزلي الصنع، مرتين في اليوم، في الصباح وقبل الخلود الى النوم. ضعيه على وجهك بعد تنظيفه بالغسول الملائم، وقومي بتدليكه برفق بأطراف أصابعك. وإذا كنت لا ترغبين في إبقائه على وجهك، بإمكانك أن تشطفي وجهك بالماء العادي.

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أبرز فوائد سيروم العسل والفيتامين E

سيروم الألوفيرا والفيتامين E لجميع مشاكل البشرة



أولاً، إن المكونات الطبيعية المستخدمة في هذا السيروم ليست لها أي آثار سلبية على البشرة، حتى النوع الحساس منها، لذلك يعد أفضل بكثير من العديد من أنواع سيروم الوجه المتوافرة في الأسواق. من جهة أخرى، يمنح هذا السيروم وجهك لمعاناً جميلاً جداً، ويمتلك قدرة كبيرة على تقليل البقع الداكنة واسوداد الوجه. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالاً جداً في منع ظهور الكثير من مشاكل الجلد الشائعة، خصوصاً البثور وحب الشباب. إضافة الى ذلك، يعمل هذا السيروم كمرطب للوجه، وعلاج للهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وكمنظف للوجه أيضاً، حيث يطهر المسامات من الأوساخ والغبار المتراكم فيها، مما يمنحك بشرة صحية ونضرة على الدوام. ناهيك عن أنه يحارب تلف الجلد الذي تسببه الجذور الحرة، ويغذي البشرة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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