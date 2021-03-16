«أحمر وزي اللوز».. نور هشام سليم في أحدث إطلالة ومتابعون: بنفرح لما تنزل صورتك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك نور نجل الفنان هشام سليم، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة «كاجوال» بسيطة.

وارتدى «نور» بنطلون أحمر وسترة بيضاء ونظارة شمسية ذو عدسات شفافة، و«كوتشي» أبيض، وعلّق عليها قائلا: «أحمر وزي اللوز».

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما نالت الصورة آلاف التعليقات ومن بينها: «بتقول للقمر قوم وأنا أقعد مكانك»، «بفرح لما تنزل صورتك».

نور هشام سليم يعلق على واقعة نادي الجزيرة

وكان علّق نجل الفنان هشام سليم، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، يناير الماضي، على واقعة احتفال عدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن بتورتة وتشكيلة غريبة من الحلوى، على شكل أعضاء تناسلية، والتي كانت أحدثت جدلا واسعا حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر «نور» حينها مجموعة من الفيديوهات، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، وقال خلالها، بغضب شديد: «احنا دلوقتي عايشين ف بلد سايبة رجالة بتتحرش ببنات عندها 12 و13 سنة ف الشوارع، أو بيقضوا حاجتهم في الشارع، واحنا مفيش مشكلة، الرجالة دي احنا سايبينها ومركزين على ستات عندها ستين سنة أو أكبر بياكلوا تورت في نادي الجزيرة».

واستطرد: «هموت مبقتش فاهم أي حاجة.. باظت خالص».

نور هشام سليم في جلسة تصوير

وفي أعقاب العام الماضي، نشر «نور» نجل الفنان هشام سليم، عددًا من الصور خلال خضوعه أثناء جلسة تصوير لصالح إحدى ماركات الملابس، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وظهر «نور» خلال الصور بصحبة شاب آخر، وهما مرتديان ملابس على طريقة التسعينيات، ولاقت الصور تفاعل الكثير من متابعيه، إذ جاء من بين التعليقات، «هو أنت بتحب الولاد ولا البنات دلوقتي؟».. ليرد نجل هشام سليم: «بحب كل حد».