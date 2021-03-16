استشاري يحذر من الفتاق السري: "يمنع تدفق الدم للأمعاء"

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الفتاق السري من الأمراض الشائعة بين الكثير من الأطفال والبالغين، فقد يلجا البعض إلى الأطباء لمعرفة السبب وراء هذا الفتق، ويتفاجأ بأن الضغط الشديد على بطن الأم السبب الرئيسي وراء ذلك، وفي أغلب حالات الأطفال يكون نتيجة انسداد الحبل السري، بحسب ما ذكره موقع «MAYOCLINIC»

أعراض الإصابة بالفتاق السري

من أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الاصابة بالفتاق السري: «الانتفاخ، ألم في البطن، تورم ورخو بالقرب من السرة»

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عفيفي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض الفتاق السري تناول الأطعمة المحتوية على نسبة دهون عالية وتعدد مرات الحمل لدى الكثير من السيدات، وانسداد عضلات البطن لدى الأطفال.

وأضاف «عفيفي» لـ «هُن»، أن الفتاق السري يعد من الأمراض الشائعة ولكن النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة به، بينما تقل نسبة الإصابة به لدى الرجال، إذ اثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به، قد يؤثر بالسلب على نمو الطفل وتدفق الدم إلى الأمعاء بشكل طبيعي وانسداد الأمعاء للبالغين

أسباب الإصابة بمرض الفتاق السرى

وشدد استشاري الجهاز الهضمي على تجنب الإصابة بالسمنة المفرطة، وتحديد النسل تجنبا لتعدد مرات الحمل الذي قد يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة، والحرص الشديد على تجنب رفع الأحمال الثقيلة.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض الفتاق السري

وفي السياق ذاته أضاف «عفيفي»، أن اتباع نظام صحي هو جزء رئيسي لتخفيف الضغط على البطن وتقوية العضلات خطة أساسية في الوقاية من الفتاق السري، موضحا أن الوقاية قد تشمل الآتي:

_دمج الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي

تناول الفواكه والخضروات المحتوية على نسبة عالية من الألياف تساعد على انتظام حركة الأمعاء وعدم التعرض للإمساك الذي يدفع للإصابة بالفتاق.

_تجنب التدخين

التدخين يعرض لارتفاع تهيج الشعب الهوائية وزيادة الكحة والسعال التي من الممكن أن تكون سببا في الإصابة بالفتاق.

_الحفاظ على وزن صحي للجسم

ارتفاع وزن الجسم يؤثر بالسلب على البطن ويعرض للضغط الذي ينتج عنه الفتاق.

_ممارسة التمارين الرياضية الصحيحة

ممارسة تمارين الجري والقفز وغيرها من التمارين تساعد على تجنب الإصابة بالفتاق.

_تجنب رفع الأحمال الثقيلة

فالانحناء لرفع الأحمال الثقيلة يعرضك للضغط على البطن والإصابة بالفتاق السري.

_الحصول على علاج في حال الإصابة بالبروستاتا لدى الرجال

تعرض الإصابة بالبروستاتا إلى احتباس البول الذي قد ينتج عنه في بعض الأحيان ضغطا كبيرا على البطن والتعرض للإصابة بالفتاق.