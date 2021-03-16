أسرة الطفل «ياسين» تستغيث: يعاني من مرض نادر.. والحقنة بـ5 ملايين جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة كبيرة تعيشها أسرة الطفل «ياسين» البالغ من العمر 6 أعوام ونصف العام، بعد اكتشاف إصابته بمرض نادر، تسبب في صعوبة حركته، وتشوه عموده الفقري خلال الأيام الأخيرة، ما دفع أسرته للبحث عن علاج له، لكنه صعب المنال أيضا، بسبب عدم توافره داخل البلاد.

تفاصيل معاناة الطفل «ياسين»

يكشف وليد أحمد صالح، والد الطفل «ياسين» تفاصيل معاناة نجله خلال حديثه لـ«هُن»، «ياسين اتولد بمرض ضمور العضلات دوشين الطفرة الهرائية، بس مكتفناش إصابته بيه إلا لما تم 5 سنين وبدأ يتحرك، لأن حركته كانت ملحوظة أنها مش طبيعية».

البحث عن علاج الطفل

سرعان ما اتجهت الأسرة للبحث عن علاج لحالة طفلهم، لكن المفاجأة جاءت عند عدم توافره داخل البلاد، «بدأنا ندور على علاج حالته، بس اكتشفنا أنه مش متوفر في بروتوكول وزارة الصحة المصرية، وهو محتاج لـ3 حقن من العلاج ده عشان توقف تدهور حالته، وموجودة برة مصر، والمفروض ياخد كل سنة حقنة، وبيوصل سعر الواحدة منها لـ300 ألف دولار، يعني ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وأنا موظف حكومي هوفر حقها منين».

تدهور حالة الطفل «ياسين»

وكشف الأب أن حالة طفله بدأت في التدهور خلال الآونة الأخيرة، إذ بدأ عموده الفقري قي الاعوجاج، وبدأت حركته تصعب شيئا فشيئا، «حالة ياسين بدأت تتدهور، وحركته بدأت تصعب، لما بيمشي بيقع، وعموده الفقري بدأ يحصل فيه اعوجاج، وأوتار رجليه بدأت تقصر، مبقاش يمشي بسهولة».

استغاثة الأب

ويستغيث الأب خلال حديثه لـ«الوطن»، بالمسؤولين لإنقاذ حالة طفله، ومحاولة توفير حقنة علاجه، «تكاليف الحقنة الواحدة عالية جدا، وأنا مش في مقدرتي أوفر الملايين دي كلها، وعايزة ألحق حالة ابني قبل ما تسوء أكتر من كده ويروح مني».