«دخلت في صدمة نفسية بعد وفاته»..لقطات من حياة جيهان فاضل ومصمم الأزياء عمرو حمدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختفت الفنانة جيهان فاضل، عن الأنظار منذ أكثر من 6 أعوام مضت، حيث كان آخر أعمالها الفنية، مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم وظافر العابدين، إذ كانت تقوم بدور والدة الفنان أحمد مالك، حتى ترردت الأقاويل حول ظهورها مجددًا داخل سوبر ماركت صغير في كندا، بعدما هاجرت إليها برفقة أبنائها الثلاثة، بحسب ما أكده الكاتب أيمن نور الدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويُقدم هُن قصة زواج الفنانة جيهان فاضل ومصمم الأزياء عمرو حمدي، خلال السطور التالية.

كانت الفنانة جيهان فاضل، التي تخرجت في كلية علوم الحاسب الآلي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فكان والدها مهندس معماري ووالدتها أستاذة جامعية.

تزوجت جيهان فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي، واحتفلا بعقد قرانهما عام 2002، بمنزل العروس بمدينة السادس من أكتوبر، وفق مجلة «الموعد».

كان اقتصر حفل عقد القران بين العروس جيهان فاضل ومصمم الأزياء عمرو حمدي، على بعض أفراد الأسرتين، وبعض أصدقائهما المقربين.

كان الثنائي جمعت بينهم علاقة عاطفية استمرت لمدة عام قبل عقد قرانهما، حتى توجت بالزواج بعد 3 أشهر، وقضيا شهر العسل في إحدى البلاد الأوروبية.

أثمرت هذة الزيجة عن ولادة 3 أبناء، هم (عالية – زياد – أدهم).

وكانت الفنانة جيهان فاضل، مرت بأزمة نفسية بعد رحيل زوجها فجأة في العام 2012، إثر إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده بالأتيلية الخاص به، وعلى الفور جرى نقله إلى أحد المستشفيات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وكانت أقامت سرادقا للعزاء في قاعة مسجد الرحمن في طريق صلاح سالم.

صمم عمرو حمدي، العديد من الأزيلاء لكثيرمن مشاهير الفن والمجتمع، منهن حنان ترك، ومنى زكي، وصفية العمري، فضلاً عن زوجته جيهان فاضل.