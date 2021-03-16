أسعار فانوس رمضان.. يصل إلى 700 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتسابق التجار مع اقتراب شهر رمضان، على طرح أشكال وأصناف متنوعة من فوانيس رمضان بأسعار وأحجام متفاوتة، فيعتبر الفانوس بمثابة رمزًا شعبيًا لشهر رمضان، ويحرص الكثير من المواطنين على اقتناء الفوانيس الجديدة في شهر رمضان من كل عام لتزيين المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى تقديمها هدايا في تلك المناسبة، ليبدأوا بالبحث عن أسعارها على الإنترنت أو في الأسواق.

ويستعرض "الخليج 365" أسعار فانوس رمضان بأشكاله المختلفة وفق ما أعلنت عنها متاجر الأونلاين، باعتباره أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفانوس المضيء

فانوس بإضاءة ليد يتراوح سعره بين 35 حتى 100 جنيه.

فانوس بإضاءة ملونة يختلف سعره بحسب مقاساته فيتراوح بين 80 حتى 700 جنيه

فانوس الخيامية يختلف سعره بحسب مقاساته فيتراوح بين 45 حتى 180 جنيها.

فانوس فورفوجية يتراوح سعره بين 175 حتى 350 جنيها.

فانوس بلاستيك مزود بأضواء ملونة للزينة سعره يتراوح بين 50 حتى 75.

الفانوس اللعبة

تكون بشكل لعب أطفال تغني لشهر رمضان في صورة سيارة أطفال أو طيارة وكافة الأشكال الكرتونية التي يميل إليها الطفل، وأسعارها كما يلي:

يبدأ سعر الفانوس اللعبة على هيئة أشكال من 18 وحتى 50 جنيها.

يبدأ سعر لعبة فانوس رمضان بلورة بوجي وطمطم من 200 حتى 350 جنيها.

الفانوس الخشب

الفانوس الخشب يبدأ سعره من 15 وحتى 120 جنيهًا حسب الحجم.