ياسمين صبري في أحدث ظهور ببلوزة بيضاء وبنطلون أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وطلت الفنانة ياسمين صبري ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام، ومزينة بطبعات باللونين الأحمر والأسود، مع بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا .

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض وحذاء ونظارة شمس باللون الأسود.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها في البطولة الفنان أحمد مجدي ، و آيتن عامر، وإدوار، وهبة مجدي ونهال عنبر.