أقام فيه محمد رمضان.. أغلى جناح فندقي في العالم سعر الليلة يتخطى 500 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يُعد الجناح الإمبراطوري بفندق فيرساتشي دبي، من أغلى الأجنحة الفندقية في العالم، حيث يتخطى سعر الإقامة بالليلة الواحدة فيه مبلغ النصف مليون جنيه، والذي يتمتع بمساحته الكبيرة، بحسب موقع palazzoversace.

وبخلاف مساحة هذا الجناح وموقعه، فله عدة مميزات أخرى جعلت الإقامة فيه بهذا السعر الخيالي، والتي رصدها "الخليج 365" وكانت كما يلي:

يقع هذا الجناح الإمبراطوري في أعلى طابق بفندق فيرساتشي الذي يقع في قرية الثقافة المطلة على خور دبي، على مساحة تبلغ 1200 متر مربع.

ويعد هذا الجناح الفخم الأغلى في العالم، حيث يتراوح سعر حجز "السويت"، ما بين 40 : 35 ألف دولار لليلة الواحدة وهو ما يعادل أكثر من نصف مليون جنيه مصري.

ويضم الجناح خمسة غرف للنوم، مع حوض سباحة خاص وشرفة وقاعة للفعاليات الترفيهية، فضلاً عن نادي لياقة بدنية ومرافق "سبا"، إضافة إلى غرف طعام ومطبخين ومكتب لإدارة الأعمال.

يجسد الجناح علامة "فيرساتشي" من حيث تصاميمه وأثاثه الفريد، الذي صنع خصيصًا، ويقع في أعلى طابق، ويمنح إطلالات بانوراميه على خور دبي.

ويوفر الفندق خدمة للنزلاء في هذا الجناح خلال فترة إقامتهم، حيث يوفر لهم الجناح جميع المتطلبات، بما في ذلك خدمة كبير الخدم على مدار 24 ساعة داخل الجناح.

وسبق للإقامة في هذا الجناح الكثير من المشاهير حول العالم أبرزهم المغنية الأمريكية "جينيفر لوبيز"، والممثل الإيطالي "ميشيل مورني"، والنجم المصري "محمد رمضان".

شاهد الفيديو