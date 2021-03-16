كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة للفيروس.. وهذه اللقاحات لن تحميك من المتغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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هذه اللقاحات لن تحميك من المتغيرات الجديدة

كشفت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة التي تنتجها بعض لقاحات كوفيد-19 أقل فعالية في تحييد المتغيرات الجديدة المنتشرة لفيروس كورونا المستجد، مثل تلك التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ونُشرت الدراسة في مجلة Cell ، ولاحظت أن الأجسام المضادة المُعادلة التي يسببها لقاحا فايزر وموديرنا كانت أقل فعالية ضد متغيرات فيروس كورونا التي وجدت لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل، وفقا لموقع timesofindia.

مفاجأة عن انتهاء الجائحة

بعد مرور عام على انتشار الوباء، تنخفض معدلات الإصابة، المستشفيات أكثر هدوءًا؛ المشرحة أكثر إفراغًا، بتشجيع من اللقاحات، نلقي أقنعتنا ونقترب أكثر، ببطء نعيد فتح المطاعم والمسارح والمتاحف والمدارس.

هل نعلن النصر على كوفيد -19؟

لا، يقول خبراء الصحة العامة، لكننا سنتفاوض على هدنة غير مستقرة، بدلاً من القضاء التام على الفيروس، يمكننا إنشاء استراتيجية احتواء صارمة، وبناء حصون للصحة العامة للمساعدة في صد عدو ماكر وقادر على التكيف ودائم، وفقا لموقع medicalxpress، وأضافوا أن هذا يعني قبول مستوى معين من المخاطر مع عودة المجتمع إلى طبيعته.

هل التحسس نتيجة لقاح كورونا مقلق؟.. دراسة تكشف الحقيقة

بينما يتلقى الملايين من الناس حول العالم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يلاحظ الأطباء أن بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يعانون من الحساسية أو ردود فعل متأخرة، لا سيما تجاه لقاحي مودرنا وفايزر، فما السبب؟

يقول الأطباء إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن ردود فعل الجسم على اللقاحات مؤقتة، رغم أن بعضها يحتاج إلى متابعة عن كثب في حال تطورت، وفق ما ذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية في تقرير لها، الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا.

وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها، وأشارت الوزارة إلى إن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون، وفقا لرويترز.