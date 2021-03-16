ذهبت لإجراء «فيلر» في شفتيها فأصيبت بـ«غرغرينا»: فقدت وظيفتها ولن تعود لطبيعتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما تقصد الفتيات مراكز التجميل للاعتناء بالبشرة والخضوع لبعض الجراحات التجميلية، لكن زيارة فتاة أتت بعكس المرغوب، وحولت حياتها لكابوس مزعج، فحقنة «فيلر» خاطئة أدت لإصابتها بالغرغرينا في شفتيها، لتدون صديقاتها حكايتها عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك».

«مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. دي صاحبتي جالها غرغرينا في شفايفها بعد الفيلر.. والبنت مش عارفه تاخد حقها.. اللي يقدر يساعد بس يشير الفيديو عشان حرام حق البنت اللي هتعمل بتر لشفايفها دي»، هكذا نشرت فتاة تدعى «هناء» منشورها عبر حسابها، الذي لقى رواج بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

غرغرينا الشفايف

وبحسب الدكتورة إيمان سند، رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، التي أوضحت في حديثها لـ«هن»، أن «غرغينا الشفايف» من الحالات الشائعة التي تحدث نتيجة خطأ في حقن الفيلر، الذي يحدث نتجية الحقن داخل الوعاء الدموي الذي يؤدي لإنسداده، أوحقن كمية كبيرة من الفيلر بجوار الوعاء الدموي ويؤدي أيضًا للانسداد.

كيف ينشأ الخطأ؟

وأرجعت «سند»، أخطاء حقن الفيلر إلى أسباب عدة، كان أبرزها هو قلة خبرة الأطباء أثناء عملية الحقن، وعدم التدريب الكافي لإجرائها، موضحة أن التدريب الجيد يتضمن معرفة الوضع التشريحي للوجه بشكل عام وعضلات الأوعية الدموية.

علامات الإصابة بالغرغرينا

ووضعت استشاري الأمراض الجلدية، بعض العلامات التي إذ ظهرت تشير إلى الإصابة بالغرغرينا في الشفاة، خاصة في الشفاة السفلية وربما يصلل الضرر أيضًا إلى جزء من الأنف.

- ألم شديد في مكان الحقن.

- تورم الشفاة.

- زرقان في الشفاة.

- يصل الضرر أيضًا إلى الأماكن المحيطة بالشفاة، التي تتغذى أيضًا بالوعاء الدموي.

تجنب حدوث الغرغينا

وتابعت «سند» في حديثها، عن بعض الخطوات لتجنب حدوث الغرغرينا، وهي كالتالي..

- أنه على الطبيب الانتباه إذ شعرت الحالة لأي ألم أثناء الحقن، خاصة مع استمراره، وينذر ذلك بإن الحقن كان داخل الوعاء الدموي.

- لابد أن يقوم الطبيب بسحب «السرنجة» للتأكد أن الحقن لم يكن داخل الوعاء.

- الحرص أن يتم حقن الفيلر ببطء لتجنب انسداد الوعاء الدموي.

نصائح لو شعرت الحالة بألم شديد

وأوضحت «سند» أنه إذ شعرت الفتاة بألم شديد أثناء حقن الفيلر، فإن هذا ينذر بحدوث الغرغرينا، وفي هذه الحالة لا بد من اتباع بعض الخطوات:

- في حال استمرار ألم شديد أثناء الحقن، لابد من سحبه على الفور وعمل مساج للشفاة لتحريك الفيلر وعدم تراكمه حتى لا يؤدي لانسداد الوعاء الدموي.

- عمل كمادات مياه دافئة لتوسعة الأوعية الدموية.

- إذ لم تنجح الخطوات السابقة، فيمكن وضع اللاصقة التي يستخدمها مرضى القلب في حالة الإصابة بالأزمة، ووضعها على الشفاة، أو حقن مادة تعمل على إذابة الفيلر.

جراحة تجميل الشفاة

وأكدت «سند» أن المشكلة الأكبر إذ وقع الخطأ ولم يتم تداركه، وهي الحالة التي تؤدي إلى حدوث «غرغرينا الشفاة»، الأمر الذي يلزم بجراحة تجميل، تعتمد على الترقيع وأخذ جلد من عظمة الفخذ لإعادة شكل الشفاة كما كان، لكن مع العلم عن عدم إعادة وظائف الشفاة مرة أخرى: «هيكون تجميل للشكل فقط.. وعمرها ما هتستخدم شفايفها زي الأول.. وظيفتها انتهت».