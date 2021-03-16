القاهرة - سمر حسين - كروت المعايدة والخطابات سيظل لها طابع خاص يوضح الحب والاهتمام، ولذلك يقدم لك «هن»، طرقا مختلفة ومميزة لخطوات صنع بطاقة عيد الأم 2021، وفقا لموقع better homes & gardens.

خطوات صنع بطاقة عيد الأم 2021

استخدمي ورقة من الورق المقوى الملون، واقسميها لنصفين، والصقي بداخلها ورقة بيضاء للكتابة عليها، ولتزيين غلاف الكارت الخارجي فإليك بعض الأفكار:

-الطباعة

طباعة الرسومات على البطاقات الملونة تعطي الكارت الخاص بك شكل مميز، كل ما تحتاجينه هو اختيار رسمة معينة وطباعتها على ورق ملون ولصقها على غلاف الكارت الخارجي.

-طباعة الصور

وهي نفس فكرة وخطوات الطريقة السابقة، ولكن بدلا من طباعة الرسومات، ستقومين بطباعة صورة لوالدتك أو صورة لك معها.

-استخدام أوراق الورود المجففة

ستحتاجين لإحضار بعض من الورق المقوى والورق الشفاف، وبعض الورود المجففة.

كل ما عليك هو تفريغ شكل معين، مثل القلب، في ورقة من الورق المقوى، وضعيه على جنب، ثم احضري ورقة كاملة وضعية فوقها الورد، ثم الورق الشفاف ثم الورقة المفرغة بالشكل، ليتشابه الكارت الخاص بك مع الصورة المعروضة، ثم الصقي الأطراف باستخدام غراء ورق قوي.

-الزهور الصناعية

يمكنك شراء الزهور الورقية من أي مكتبة او متجر للأدوات المكتبية، ووضعها فوق الكارت الخاص بك ولصقها بغراء، أو وضع عليها شريط لاصق ملون، لتصبح الوردة واضحة ومجسمة فوق الكارت.

الزهور الورقية

يمكنك صناعة الزهور الورقية بنفسك بدلا من شراء الزهور الصناعية، فقط ستحتاجين للورق الملون ومقص، وقومي بقص الزهرة في أكثر من طبقة وليس طبقة واحدة، لتكون الزهرة مجسمة ومقسمة لأكثر من لون وطابق، وألصقيهم مع بعضهم بالغراء أولا ثم الصقيها فوق الكارت.

الفراشة الطائرة

اصنعي فراشة طائرة باستخدام الورق الملون المقوى، وقومي بقصها لأكثر من طابق، وألصقيها على الكارت كشكل من أشكال الزينة.

-الألوان المائية

استخدام الألوان المائية لصنع الكروت يعطيها شكل مختلف ومميز خاصة عند تداخل الألوان مع بعضها، يمكنك كتابة عبارة بها أو رسم شكل معين.

الأحجار الكريمة

يمكنك تزيين الكارت الخاص بك ببعض الأحجار الكريمة الصغيرة التي تعطي طابع خاص، فقط تأكدي من استخدامك لنوع غراء قوي لتتجنبي سقوطهم.

وأحضرت لك «هن»، بعض الاقتباسات عن الأمهات التي يمكن لك أن تستخدميها على الكارت الخاص بك.

«إذا قمت بإعداد قائمة بأكثر الأشخاص الذين أحبهم، فمن المحتمل أن تملأ أمي نصفها. يمكنها فعل أي شيء وكل شيء» -بانسي كلاين

«أمي، إنها جميلة، أطرافها ناعمة، وعمودها الفقري مصنوع من الفولاذ» - الروائية جودي بيكولت.

«نحن ولدنا من الحب، والحب هو أمهاتنا» - شاعر رومي

«أمي كانت شخص يتحمل كل شيء، لديها حياتها المهنية الخاصة، وربت خمسة أطفال، أمي امرأة خارقة» - الممثلة بليك ليفلي.

«الأمهات الناجحات لسن الأمهات اللاتي لم يكافحن ابدا، بل إنهن لم يستسلمن ابدا، على الرغم من النضالات» - المغني شارون جاينز.