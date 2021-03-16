شقيقات حلا شيحة تظهرن بدونها.. «فين العروسة؟» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حساباتهن الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت شقيقات الفنانة حلا شيحة جلسة تصوير تجمعهن بدونها، عقب أسابيع من احتفالها بزواجها من الباحث الإسلامي معز مسعود.

جلسة تصوير شقيقات حلا شيحة

وظهرت «مايا ورشا وهنا» شيحة بأزياء فاتحة اللون في أحدث جلسة تصوير، معتمدات على الملابس الفاتحة غير المنقوشة، مع الاعتماد على تسريحة شعر انسيابية ومكياج صباحي بسيط، لتشارك كل منهن لقطات من جلسة التصوير مرفقة بتعليقات غامضة لتشويق الجمهور عما خلف كواليس تلك الصور، معلقات: «هل تعتقدون ما الذي تصنعه تلك الفتيات؟».

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاصيل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «فين العروسة؟! فين حلا شيحة يا بنات؟»، «وهي أختكم حلا مش معاكم ليه؟»، «ملكات جمال وأحلى أخوات».

يشار إلى أنه منذ أسابيع، شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر «إنستجرام»، بصورة جديدة لها بصحبة زوجها الداعية معز مسعود صحبة 5 أطفال، في أول ظهور لهما عقب الزواج، مُعلقة: «الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعًا».

جدير بالذكر أن معز مسعود لديه أولاد من الزوجة الأولى، لكن لم يفصح عن أعمارهم أو عددهم، بينما تعد حلا شيحة أمًا لـ4 أولاد.

زواج معز مسعود وحلا شيحة

وكانت الفنانة حلا شيحة، احتفلت بعقد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط.

وتألقت العروس حينها، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.