«أنا محجبة من الداخل ونجمي خفيف».. أبرز تصريحات عبير صبري المثيرة للجدل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

درست بكلية الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل، بدايتها الحقيقية كانت في تقديم البرامج حينها، أثارت الجدل بعد ارتدائها للحجاب وحينما تخلت عنه، هي الفنانة عبير صبري.

واحتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ49، في حفل ضم زوجها وعددا من نجوم ونجمات الفن والأصدقاء المقربين، بينهن الإعلامية بوسي شلبي والفنانتان هالة صدقي وإلهام شاهين.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز تصريحات عبير صبري، المثيرة للجدل.

أبويا كان بيضربني بالحزام

كان كشفت الفنانة عبير صبري، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، عن علاقتها بأسرتها ووالدها الراحل، والتي دخلت على إثره في نوبة بكاء شديدة، إذ قالت، «تحملت مسؤوليات كتير وأنا كنت صغيرة شيلت الشيلة بتاعته.. تحملت مسؤولية والدتي وأشقائي.. وإن شاء الله أكون قمت برسالة بتاعته وراضي عني، أبويا لما كنت بعمل حاجة غلط وأنا صغيرة كان بيضربني بالحزام معقدنيش ولا حاجة.. بس بقيت جبانة شوية.. وفي البيت بنفذ الأوامر ومعرفش آخد حقي.. بس كان حنين جدًا.. وماما كانت أصعب وعصبية شوية».

عبير صبري: أنا محجبة من الداخل

وخلال أحداث الحلقة واستضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، كانت تحدثت عبير صبري، عن الحجاب، وهو ما عرضها لموجة من الجدل والانتقادات بشأن تصريحاتها.

وعلقت الفنانة على تلك التصريحات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة :« باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، وكان سؤال من دكتور عمرو (ندمتي على لبس الحجاب)، رديت حرفيًا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط، وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وخلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة، مع المخرجة إيناس الدغيدي، قالت الفاننة، عبير صبري، «تركيبتي الداخلية الحقيقية، ومن عاشرني عن قرب يعي ذلك جيدا، ومن لا يعرفني جيدا يظن عكس ذلك، أنا محجبة من الداخل».

عبير صبري عن مخاوفها من الحسد: نجمي خفيف

وكانت كشفت الفنانة عبير صبري، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، عن مخاوفها من الحسد، إذ قالت، «أنا نجمي خفيف، والكلمة ممكن تصبني بحاجة، وساعات حد بيبصلي بصه بعرف أن فيه حاجة هتحصل ليا».

وروت الفنانة موقفًا حدث معها فيما يخص موضوع الحسد، إذ قالت، «كنت بصور أحد المشاهد ولابسة سلسلة طويلة في نهايتها كف، وكنت بتكلم مع واحد وفجأة وإحنا بنتكلم السلسلة الكف اتقسمت بالعرض، وقالتلي حاجة تانية اتقسم الكف بالطول وصوابع الكف اتكسرت، وبعدها طلعلي حاجة في جسمي قعدت 6 شهور مبتروحش، وبيحصلي كده كتير، العين حق، وأنا مش عندي خوف مرضي، ولكن الحسد ليه 3 سور في القرآن وأذكار ليها علاقة بالحسد، وده مش تهيؤات عند الناس».

عمليات التجميل: كله طبيعي.. لا بنفخ ولا بشد

وكانت صرحت الفنانة عبير صبري، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، عن عمليات التجميل قائلةً، «أهي صورتي وأنا صغيرة، كل حاجة زي ما هي، نفس شفايفى عشان الناس اللي بتقولي نفخاها، نفس عنيا، ومناخيري، وخدودي أهو، هعمل عملية تجميل في الوقت اللى أحس فيه أنه لازم أشد وشي».

وسبق أن تحدثت الفنانة عبير صبري، خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، إذ قالت حينها، «أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسه صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كده يبقى غلط مليار في المية».

وتابعت عبير صبري، خلال اللقاء، «أنا طول عمري شكلي كدة وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلى متغيرش من وقت بدايتي الفنية، جمالي طبيعي بنسبة 100%».